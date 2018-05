MAI anuncia investimento de três milhões de euros para Unidade Especial de Polícia em 2018

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou esta segunda-feira que está previsto para este ano um investimento de três milhões de euros na Unidade Especial de Polícia (UEP) da PSP, mais de metade em armamento e equipamento de proteção individual. "Para a UEP prevê-se só para este ano um investimento global de três milhões de euros, dos quais dois milhões em armamento e equipamento de proteção individual", disse Eduardo Cabrita nas comemorações do 10.º aniversário da Unidade Especial de Polícia. No discurso, o governante adiantou que este investimento para aquela unidade de elite da Polícia de Segurança Pública insere-se na lei de programação de infraestruturas e equipamentos para as forças e serviços de segurança aprovada pelo Governo e que constitui um "virar de página histórico" para as polícias.

Segundo Eduardo Cabrita, até 2021 vai ser feito um investimento anual de cerca de 90 milhões de euros nas forças e serviços de segurança, nomeadamente em viaturas, equipamentos e instalações policiais. O ministro adiantou que até ao final do ano vão ser entregues 400 novas viaturas às forças e serviços de segurança, estando ainda previstas mais 600 em 2019, 2020 e 2021. Na cerimónia que assinalou os 10 anos da UEP da PSP, o ministro destacou ainda a importância e as valências das cinco subunidades que compõem esta unidade de reserva operacional e especialidade da PSP. A UEP é composta pelo Corpo de Intervenção, Grupo Operacional Cinotécnico, Grupo de Operações Especiais, Corpo de Segurança Pessoal e Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo.