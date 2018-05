Empresa alemã quer ligar Porto e Corunha de comboio

A empresa alemã Deutsche Bahn quer operar comboios de longo curso entre a Corunha e Porto através da sua filial Arriva, sediada no Reino Unido.

De acordo com o jornal espanhol “El País”, a Arriva já terá pedido autorização ao Governo espanhol, através da Comissão Nacional de Mercados e Concorrência (CNMC), para operar no percurso referido. Às autoridades portuguesas, e em concreto ao IMT(Instituto da Mobilidade e dos Transportes), ainda não chegou, contudo, qualquer pedido para obtenção de licença, conforme apurou o “Público”.

Segundo o projeto delineado, os comboios da empresa - quatro diários, em ambos os sentidos - percorrerão os 342 quilómetros entre Porto e Corunha em menos de três horas (2h43min), com paragens na Corunha, Santiago de Compostela, Pontevedra e Vigo. Em Portugal, as paragens vão ser em Valença do Minho, Nine e Porto (estação da Campanhã).

Em comunicado, a Arriva refere que o serviço ligará duas regiões - a Galiza e o norte de Portugal - que apresentam “um grande dinamismo socioecómico” e “grandes relações de mobilidade”, e que permitirá “reforçar os laços internacionais” entre as referidas regiões.