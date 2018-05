DIAP de Penafiel acusa seis arguidos de tráfico de heroína em Amarante

O Ministério Público (MP) de Penafiel acusou seis arguidos da prática de um crime de tráfico de estupefacientes ocorrido em Amarante, anunciou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Distrital do Porto. A dois desses arguidos foi também imputado um crime de detenção de arma proibida. De acordo com informação publicada no sítio da Internet do Procuradoria-Geral Distrital do Porto, os factos remontam ao período de janeiro a maio de 2017 e relacionam-se "com a atividade de comercialização" heroína, a partir de locais públicos e estabelecimentos comerciais de Amarante.

De acordo com a acusação, os seis arguidos (quatro homens e duas mulheres), alguns com ligações familiares, "dedicavam-se à venda de heroína em grandes quantidades, fornecendo diretamente consumidores e intermediários". As autoridades policiais encontraram na posse dos arguidos "dezenas de telemóveis e objetos próprios desta atividade, como balanças de precisão". Foram também encontradas quantias em dinheiro, no valor global de 6.000 euros, além de 600 gramas de heroína. Quatro dos arguidos (dois homens de duas mulheres) encontram-se a aguardar julgamento em prisão preventiva.