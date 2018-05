Comandante nacional da Proteção Civil demite-se do cargo

António Paixão sai em rota de colisão com a estratégia do Governo, cinco meses depois de ter tomado posse, diz a RTP

O Comandante Nacional da Proteção Civil apresentou esta segunda-feira a sua demissão do cargo, segundo informação avançada pela RTP, que diz que António Paixão sai em rota de colisão com a estratégia do Governo, cinco meses depois de ter tomado posse.

Segundo o canal televisivo, o episódio que terá levado à demissão de António Paixão aconteceu na passada sexta-feira, quando o Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaimes Marta Soares, acusou o comandante de ser “prepotente”, “incompetente” e “uma pessoa em que não se pode confiar para o lugar em que está”.

“É a primeira vez que o comandante nacional da ANPC não é oriundo dos bombeiros. É um elemento da GNR e posso dizer, sem medo das palavras, que é prepotente e incompetente e que é uma pessoa em que não se pode confiar para o lugar em que está”, afirmou então Jaime Marta Soares na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, numa audição das organizações representativas de bombeiros profissionais e voluntários.

Já esta segunda-feira, e em reação à demissão, Marta Soares disse ao “Diário de Notícias” que António Paixão, ao anunciar a sua saída do cargo, teve uma “atitude de honestidade e dignidade”. “As pessoas quando sentem que não estão devidamente capacitadas para o exercício de uma função e tomam uma atitude dessas é uma atitude de enaltecer, de saudar”, afirmou o presidente da Liga dos Bombeiros, voltando a defender que Paixão “não tinha o perfil adequado para o cargo”.

Sucederá a António Paixão o coronel Duarte Costa, do Exército, apurou ainda a RTP.