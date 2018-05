Tribunal Constitucional tem "visão totalitária", acusa juiz Eurico Reis

O juiz que se demitiu da presidência do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida critica fortemente o TC por ter uma "noção fechada e limitativa da família"

O Tribunal Constitucional (TC) tem uma "noção fechada da família, uma noção limitativa, se calhar até totalitária relativamente à liberdade das pessoas", afirmou o juiz Eurico Reis numa entrevista publicada este domingo pelo Diário de Notícias.

"O Constitucional teve uma visão moralista, há modernices que não consegue acompanhar", sublinhou o juiz, que se demitiu do cargo de presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA) em sinal de protesto contra a decisão do TC. Na altura, Eurico Reis justificou a sua demissão por, entre outras razões, considerar que o tribunal usou "argumentos muito perigosos".

Num acórdão publicado a 24 de abril, o TC declarou inconstitucional algumas normas da lei da Procriação Medicamente Assistida (PMA - a chamada gestação por substituição), nomeadamente as que garantiam o sigilo dos dadores. O pedido de fiscalização foi feito em 2017 por deputados do CDS e do PSD.

"Mais do que a fundamentação, são as consequências desta deliberação que me levaram a agir (...) porque vão ser cruéis para muita gente", afirma. Segundo o juiz, a razão contudo que o levou a usar palavras mais fortes contra a decisão do TC (razão pela qual lhe foi instaurado um processo disciplinar) foi o facto de o tribunal não ter impedido os efeitos retroativos da lei.

Por isso, diz, não só as pessoas serão prejudicadas, como o Parlamento vai ser obrigado a reiniciar o processo legislativo para impor esse limite. "Acho que o Parlamento vai impor esse limite (do não efeito retroativo, a partir de 24 de abril, data do acórdão) porque senão seria um golpe de Estado", repete. "Ao apagar aquele artigo em concreto [art.15º da lei, relativo ao sigilo dos dadores], o TC reescreveu a lei".

Segundo Eurico Reis, o Parlamento podia, por exemplo, manter a possibilidade de dadores anónimos como uma opção. Se o legislador não for célere, adverte, vão ser destruídos muitos embriões, porque muitos dadores poderão recusar que as suas dádivas sejam utilizadas por não correrem o risco de ver o seu nome ser divulgado.

Questionado sobre a hipótese de conflito entre o TC e o Parlamento, que são dois órgãos de soberania, considerada que "é óbvio que prevalecem os que são os representantes mais diretos do povo".

"O TC impõe uma visão ideológica que não é a que foi perfilhada pela maioria dos deputados", diz ainda Eurico Reis, que acusa também muitos comentadores favoráveis à decisão do TC de mostrarem uma "frieza, desumanidade e indiferença ao sofrimento das pessoas".

Aliás, diz noutro passo da entrevista, "qualquer decisão judicial tem uma componente ideológica", porque essa profissão (juiz, procurador) não torna essa pessoa "moralmente superior com uma ética mais à prova de bala".