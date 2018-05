Leve leve brunch

As sociedades e os seus hábitos estão em constante metamorfose. Novos comportamentos — trazidos de outras latitudes com a globalização — vão sendo digeridos e assimilados. Vivemos num tempo sem tempo. Os dias encurtam-se pelas tarefas do quotidiano, e os momentos de escape à rotina proporcionam-se, sobretudo, com odisseias noturnas. Os horários outrora rígidos esbatem-se, até na alimentação. Se o pequeno-almoço é a refeição mais importante do dia para quem acorda cedo, um bom e equilibrado brunch pode ser a alternativa ideal para quem abandona a cama quando o sol já brilha alto no céu.

O termo é oriundo da cultura britânica, mas esta prática alimentar destina-se aos menos pontuais na hora de compensar o estômago e repor energias. Os costumes confecionam-se em lume brando, e esta é uma tendência que desperta o apetite e aguça a curiosidade de cada vez mais portugueses. Comer fora dos timings convencionais, em momentos mais descontraídos, não implica, contudo, uma despreocupação com a saúde.

Os espaços que servem este tipo de refeição proliferam um pouco por todo o país, onde a taxa de obesidade em menores de 20 anos quase triplicou entre 1980 e 2015, fixando-se nos 8%. Os dados mostram ainda que o excesso de peso afeta mais as mulheres do que os homens, com uma prevalência de 22% e 17%, respetivamente. Aquela que é considerada a “epidemia do século XXI” resultou na morte, a nível mundial, de mais de 4 milhões de pessoas em 2015. É hora então de desligar o despertador mas de manter ativo o alarme da condição física, neste roteiro que o Expresso traçou para si, capaz de o deixar com água na boca, com iguarias equilibradas. Bate a fome leve levemente, um brunch saudável chama por si.

Uma refeição de importância (na) Capital

No mesmo prédio do Home Lisbon Hostel, junto ao Chiado, nasceu o Nicolau Lisboa, em agosto de 2016, onde o brunch é servido a “qualquer hora, em qualquer dia”, como explica ao Expresso Bernardo Mesquita, um dos proprietários. O restaurante, aberto das 9h às 21h, distingue-se pela ampla oferta de comida saudável, embora haja espaço para pequenos guilty pleasures. A vontade de criar este estabelecimento, conta o gerente de 44 anos, é fruto das várias viagens que fez pelo mundo, acompanhado pela mulher, Bárbara Pinto, das quais trouxeram sabores e influências importadas de Londres, Nova Iorque, Bali ou Macau.

O Nicolau é também fruto de uma lacuna que sentiam existir em Lisboa. “Quando íamos a um restaurante de comida saudável, a comida não tinha muito paladar. Optámos por apostar em comida bonita, porque os olhos também comem. Queremos que seja uma experiência muito completa”, frisa o empreendedor, para quem o brunch “não é uma moda” mas o reflexo de uma “mudança estrutural que veio para ficar”, com a adoção de novas rotinas ou pela inexistência das mesmas. “Atualmente, há uma geração com horários diferentes e que tanto pode almoçar às 11h como às 17h”, nota Bernardo Mesquita.

O brunch conta com um menu próprio, com o custo de €15, onde os clientes se podem deliciar com uma panqueca, uma taça de iogurte, sumo de laranja natural, optar entre uma tosta de abacate ou de queijo e salmão fumado, acompanhadas por um café ou um chá. Mas há muito mais para descobrir, e o consumidor pode personalizar a sua própria ementa, por exemplo, com as muito pedidas taças de açaí com fruta e granola caseira (€6,90) ou com umas papas de aveia com fruta do dia, canela e mel (€5). Vários tipos de tapioca, tostas e saladas integram ainda uma lista bastante rica, nutritiva e saudável. Localizado no número 17 da Rua de São Nicolau, o espaço adornado com várias plantas tem capacidade para 60 pessoas.

Ao passear por Campo de Ourique pode encontrar a Ela Canela, uma autêntica Meca para quem opta por produtos biológicos e sazonais. O restaurante, localizado na Rua Azedo Gneco, dispõe de dois menus para um brunch regrado, um por €15 e outro com o preço de €18. Deixe-se derreter com uns ovos escalfados com espinafres em tosta de requeijão, por um iogurte grego com fruta da época, granola e mel, ou pelo húmus de grão e amêndoa, tudo isto acompanhado com pão artesanal fermentado lentamente na padaria Gleba.

Uma visita ao Museu Nacional de Arte Contemporânea pode servir de pretexto para um brunch na cafetaria Spleen, num ambiente tranquilo, na esplanada localizada no Jardim das Esculturas. “Ao fim de semana, as pessoas não gostam de comer em casa e aproveitam também para laurear a pevide”, diz, entre risos, João de Menezes, responsável pelo espaço, juntamente com Maria João Mayer. Ele é um antigo crítico de música, advogado e deputado. Ela é produtora de cinema. Juntos lançaram-se neste novo filme da restauração saudável, um nicho que atrai cada vez mais público. Os brunches são servidos todos os fins de semana e feriados, entre as 11h e as 15h, num buffet onde os clientes encontram — por €15 por pessoa — uma grande mesa com fruta fresca, croissants, saladas, vegetais, sopa, iogurtes com granola, queijos, fiambre de peru, panquecas e várias opções vegetarianas.

Quando a fome atraca tarde no Porto

Tem nome nipónico, a decoração é de influência nórdica, mas fica bem no coração da Baixa portuense, no número 11 da Rua do Carmo. De portas abertas há um ano, a Noshi Coffee é uma cafetaria vocacionada para a comida artesanal e amiga das boas práticas alimentares. Lá poderá encontrar café de filtro, panquecas de aveia, taças de açaí, chocolates sem açúcar e mais de 25 opções de chá. O negócio foi alavancado pela proprietária Paula Fernandes, de 31 anos, que durante bastante tempo trabalhou na empresa de elevadores dos pais. Natural de Vila do Conde, Paula é uma cidadã do mundo, e as viagens que fez por países como Grécia, Reino Unido, Itália, Alemanha ou Bélgica despertaram o apetite de se aventurar no mundo de empreendedorismo, depois de ter começado a praticar um tipo de alimentação mais equilibrada e saudável. Neste estabelecimento com capacidade para 60 pessoas, é possível desfrutar lentamente de um brunch (€13,90) composto, entre outras coisas, por iogurte com granola, pudim de chia ou papas de aveia, seguidas de uma tosta. À mesa não falta o pão artesanal, creme de legumes, compota e manteiga aromatizada, húmus de beterraba, queijo e fiambre de peru, tudo isto acompanhado por um chá fresco ou uma limonada.

É também em Vila do Conde, na Rua do Lidador, que nasceu a Miss Lau. O nome da cafetaria é uma brincadeira com o nome da proprietária, Cláudia Monte, responsável pela confeção de todos os alimentos. “Queria criar um espaço diferente. Costumava fazer umas brincadeiras em casa, com pratos mais saudáveis, e foi assim que tudo começou”, explica a dona de um espaço onde o objetivo é que “as pessoas se sintam em casa”. Ao som de bossa nova e jazz, este é um local para dar música às calorias e optar por um brunch que dança com produtos mais afáveis para a saúde. Comece com uma taça de iogurte, com fruta, mel e granola, passe para a panqueca Miss Lau, com compota ou mel, delicie-se com uma tosta veggie ou de salmão, enquanto aquece o estômago com uma meia de leite ou um chá. O menu brunch (€13) dá-lhe ainda a oportunidade de escolher entre um revigorante sumo de laranja natural ou um café para despertar. Miss Lau é uma casa acolhedora com capacidade para 20 pessoas, onde o vintage e a modernidade vivem em harmonia, com gira-discos e um graffiti na parede.

Na hora de tomar um brunch na Invicta, é incontornável falar do Zenith, na Praça Carlos Alberto. Ali não existe um menu preestabelecido, tudo é escolhido à carta. Croissants com manteiga de amendoim e compota (€3,50), french toast (€6), banana bread, com banana flamejada (€6), tapiocas, queijo vegan (€6) ou frango (€6), tostas de salmão fumado (€8). Tudo isto e muito mais pode ser descoberto num espaço onde o brunch é o prato forte.