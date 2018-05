Farmácias de norte a sul

Há 40 anos, quando Otelinda Vicente foi abrir a farmácia em Foros de Salvaterra, no distrito de Santarém, havia pouco mais do que casas e terra agrícola. “Não havia nada. Nem médico, nem enfermeiro, nem água, nem veterinário, nem água, nem luz. Nada.” A Farmácia Costa — a sua — tornou-se um oásis no meio do deserto.

A região evoluiu e veio a água, a luz, vieram os médicos e os enfermeiros. E a farmácia Costa continuou. Mas depois também vieram os problemas com a colocação de médicos e houve “uma regressão”. E a Farmácia Costa lá continuou. Tem sido o ponto constante de uma localidade que não sendo longe do grande centro urbano que é Lisboa — está a 79,8 km de uma distância que pode ser feita numa hora e sete minutos — é o oposto de uma grande cidade.

É uma zona de grande iliteracia, onde os habitantes são maioritariamente idosos, têm poucos recursos económicos e vivem da terra. Para quem a farmácia é o primeiro recurso. Numa zona com poucos médicos — um a meio tempo e, agora, outro a tempo inteiro —, a Farmácia Costa é uma das 26 disponíveis. E atende quase o dobro da média daquela capital de distrito, onde há uma farmácia para 2249 habitantes.



“Temos cerca de 4850 utentes. Sei o número porque há pouco tempo reuni com o diretor do centro de saúde. Nós aqui somos uma extensão, para pedir mais médicos, e falámos sobre a quantidade de utentes que tínhamos”, diz Otelinda Costa.

Santarém não ocupa o fim da ‘tabela’ das capitais de distrito com mais utentes por estabelecimento. Cada uma das 37 farmácias de Braga tem uma média de 4901 utentes. Logo a seguir vem Setúbal, com 4048, em cada uma das 29 farmácias, e depois está Viseu, com 3920 atendidos, em média, por cada um dos 25 estabelecimentos de venda de medicamentos (ver gráfico).

Do outro lado da ‘tabela’, nas capitais de distrito com menos habitantes por farmácia, em alguns casos devido à falta de natalidade, está Portalegre, onde cada uma das 14 farmácias serve uma média de 1646 habitantes. Lisboa, a capital de distrito com mais farmácias (261), e Porto, a segunda, com 110 farmácias, estão separadas por uma curta distância a nível de utentes.

Apesar de Lisboa ter mais 151 farmácias, a média entre o número de utentes de uma e de outra varia por 15 habitantes. Lisboa tem uma média de 1934 e o Porto uma média de 1949.

Centro de triagem

Tal como no acesso aos cuidados de saúde se faz uma viagem do litoral ao interior, também no acesso aos medicamentos se sente essa diferença. À medida que se avança para o interior do país, o número de farmácias vai diminuindo. Um estudo de 2014, da autoria da Universidade de Coimbra, veio tornar científico aquilo que os portugueses já sentiam. O Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi essencial para melhorar a saúde da população no seu todo, sendo disso exemplo a diminuição na mortalidade infantil e o aumento na esperança média de vida. Mas verificaram-se no país, na altura em que se celebravam os 35 anos do SNS, assimetrias inter-regionais e intrarregionais. Entre o norte-interior e o norte-litoral, ou entre o sul-interior e sul-litoral.

E é nas terras mais pequenas e mais desertificadas, como Foros de Salvaterra, que estes estabelecimentos adquirem maior importância. Mas não só. “A proximidade das farmácias permite o estabelecimento de sólidas relações de confiança com os utentes. As farmácias portuguesas, em média, têm três farmacêuticos, que, além de formação universitária, fazem formação ao longo da vida”, sublinha Paulo Cleto Duarte, presidente da Associação Nacional de Farmácias (ANF).

O farmacêutico relembra que as farmácias fazem, por isso, parte de uma “rede indispensável às políticas de saúde pública e de prevenção da doença”.

Otelinda sente que ali é ela quem faz a triagem. “Vêm cá primeiro, antes de irem à urgência, antes de irem ao médico. Conheço toda a gente. É um trabalho de grande proximidade”, conta.

Pela falta de acesso a cuidados de saúde, pela falta de poder económico e pela proximidade, os primeiros riscos, os primeiros sinais de doença são detetados pelo farmacêutico. E, é por isso, que a quantidade conta. Quanto mais farmácias e mais farmacêuticos, mais acesso a cuidados de saúde.

E enquanto as farmácias dos grandes centros urbanos alargaram o seu mercado — apostando, por exemplo, em produtos de dermocosmética —, as mais pequenas continuam a estar assentes na venda do medicamento. “As pequenas farmácias, sobretudo do interior, que servem populações mais pobres e isoladas, são inviáveis economicamente. Para dispensarem os medicamentos comparticipados pelo Estado têm prejuízo”, frisa Paulo Cleto Duarte.

Daí que, segundo a ANF, uma em cada cinco farmácias está a lutar pela sobrevivência, enfrentando processos de penhora e insolvência. “O Estado tem de decidir se admite abandonar estas pessoas ou devolver sustentabilidade ao serviço farmacêutico. Depois de terem fechado escolas, centros de saúde, tribunais e postos de correio, temos de decidir se queremos fechar farmácias”, continua o farmacêutico.

Para já, a ANF considera que as novas terapias não fazem concorrência às farmácias. Por não serem uma prática adequadamente regulamentada. Tanto Paulo Cleto Duarte como Otelinda sentem que as pessoas veem nas farmácias um ponto de abrigo. “Têm a tradição de aproximar das pessoas outros profissionais, como os nutricionistas e podologistas e, em breve, profissionais de enfermagem”, frisa o presidente da ANF.