Há um OVNI em Monsanto

O óvni português nunca levantou voo nem foi compreendido. Faltou-lhe motor e, sobretudo, quem o conduzisse. A triste história do Restaurante Panorâmico de Monsanto está repleta de atrasos, equívocos, batalhas jurídicas. Desde que acabou de ser construído, em 1968, o país mudou, os portugueses mudaram, só o Panorâmico continua imutável, por mais que nele mexam. Transformou-se num destino de culto.

Como ele, a história do Panorâmico está lá, à vista, para quem a quiser compreender. A vontade de criar o Panorâmico foi de António Vitorino da França Borges, oficial do Exército, muito ligado à terra natal, Torres Vedras. Amante de fardas, foi presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, partiu em expedição à Índia e chegou a general. Nomeado pelo governo, tomou posse da presidência da Câmara de Lisboa em 1959 e em 1961 já o Panorâmico tinha sido por ele encomendado. Liderou a autarquia até 1970 e o restaurante só abriu no ano da sua partida.

