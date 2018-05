Gap Year: associação oferece bolsa de 5 mil euros para viajar pelo mundo

Era madrugada e João Amorim não conseguia pregar olho. Tinha medo. “Mas era aquele medo misturado com adrenalina”, de quem não sabe o que sentir. Ao lado, a namorada, Tamára Brandão. À volta, o vazio, “selva pura”. Na cidade arqueológica de Tikal, numa floresta da Guatemala, pouco mais há do que as ruínas deixadas pela civilização Maia. E animais, muitos animais, a maioria inofensivos: "A única coisa que podia ser perigosa ali era, talvez, uma cobra. Há uma que é mesmo mortífera, mata-te para aí em meia hora, mas em princípio não acontece nada. Por exemplo, se vires um jaguar, ele foge". O que não o deixava dormir era a “sensação de estar num sítio a fazer uma coisa que só uma percentagem ridícula da população já teve oportunidade de fazer”. É proibido pernoitar em Tikal, mas João e Tamára tinham ouvido que lá a noite tinha mais encanto. Graças à colaboração de um dos guardas, acabaram a dormir ao relento no Templo das Máscaras, um dos pontos-chave da antiga cidade-Estado. “Foi genial”, recorda João.

João Tikal

A Guatemala estava entre os 14 países escolhidos pelo casal para concorrer à bolsa da Associação GapYear Portugal, que todos os anos oferece um financiamento de cinco mil euros a quem apresentar o melhor projeto de viagem e voluntariado pelo mundo [o regulamento pode ser consultado aqui ] . O conceito de gap year, um ano sabático itinerante, é cada vez mais popular entre os alunos finalistas de secundário, licenciatura, mestrado ou doutoramento, e a associação recebe uma média de 300 candidaturas anuais. Este ano a ‘caça’ ao estudante abriu a 23 de abril e vai até 8 de julho. Cada aluno pode concorrer individualmente ou em grupos de dois, o que faz o valor da bolsa subir para 6.500 euros. Em qualquer dos casos, a TAP assegura os bilhetes de avião, exigindo-se por isso que os percursos escolhidos incluam voos de e para destinos TAP, tanto na viagem de ida como na de regresso.

João e Tamára foram os vencedores em 2015. Conselhos? “A única dica que eu posso dar é que as pessoas se dediquem a perceber aquilo que realmente querem fazer e aquilo que realmente é para elas”, explica João. Não partilha o plano que traçou porque nenhum projeto pode ser copiado, “ninguém vai fazer o gap year de ninguém”. Mas lá vai ajudando quem pensa candidatar-se: “Faz o orçamento da forma mais concreta possível. Não custa nada ver o preço de um voo ou de uma estada. Com isso, é possível fazer uma média do dinheiro que se vai gastar durante o gap year.” Quem vence a bolsa, compromete-se a documentar a experiência num blog e nas redes sociais, além de enviar vídeos e fotografias para a associação. João e Tamára fizeram-no através do Follow the Sun, um blog cujo nome ("Seguir o Sol", em português) surgiu da vontade de viver no verão durante toda a viagem. Porém, garantem que no terreno há flexibilidade e poucas regras: “O importante é ser proativo antes da partida.”

E depois?

Na altura com 23 anos, João Amorim não sabia exatamente o que queria - “eu escolhi o curso como a maioria das pessoas: sem fazer a mínima ideia do que estava a fazer” -, mas a vontade de viajar já a tinha. Faltava o dinheiro e, por isso, a bolsa da GapYear surgiu na melhor altura. Hoje, passados quase três anos, é a prova de que a experiência pode dar a volta à vida. João tornou-se líder de viagens na agência Landescape. Um líder que não é exatamente um guia no sentido tradicional, porque, além dos factos, das datas, das descrições, "organiza a viagem, lidera o grupo e as emoções, leva as pessoas a viver uma experiência de forma mais diferenciada", afirma. Está agora no Peru, a preparar-se para receber os próximos viajantes, já em maio. Em novembro, regressa à Guatemala e a Tikal, a cidade que o marcou para sempre. À bioquímica, área em que fez licenciatura e mestrado, dificilmente voltará.

Mas nem todos os gappers, como lhes chamam, querem mudar de vida. “Eu não tenho vontade de perseguir outro caminho académico ou uma carreira profissional específica. Esta viagem é uma forma de resolver as disputas emocionais que carrego comigo, de me clarificar", conta Bernardo Silva, o último a vencer outra das bolsas oferecidas pela GapYear Portugal. Em parceria com a Nova SBE, destina-se apenas a finalistas de licenciaturas e mestrados desta instituição. O regulamento é semelhante – é preciso fazer um planeamento detalhado da viagem e do orçamento – e o prémio também. A diferença é que, ao contrário do concurso nacional, os voos não estão incluídos. Porém, há outras vantagens, lembra Bernardo: “O estigma de parar os estudos para viajar ainda existe, mas ter uma instituição a apoiar o nosso pequeno empreendimento pessoal torna esse estigma mais pequeno.”

Bernardo escolheu a Ásia por causa da cultura e para procurar um “aprofundamento do ser”. Tentou focar-se em projetos de sustentabilidade social, educacional e ecológica. Ao contrário de João e Tamára, decidiu partir sozinho. Solidão, desamparo? “A solidão permanece sempre. E eu não o queria de outra forma. Aliás, essa foi uma das razões para fazer este gap year. Queria sentir-me entregue a mim. Para aceitar as diferenças que me separam dos outros, e aceitar também as semelhanças.”

Na Ásia, sozinho, tem aprendido a desembaraçar-se. Como quando foi para uma ilha no sul de Taiwan com o dinheiro contado e percebeu, ao fim de várias tentativas, que o cartão que levava não era aceite em nenhuma caixa Multibanco. Ficou quase 48 horas sem uma refeição, fez cinquenta quilómetros a pé em três dias, mas trouxe a melhor lição, saber ver o lado positivo da vida: assim, “poupei o meu orçamento”.

EDIÇÕES ANTERIORES DO CONCURSO NACIONAL

Vencedores em 2015: João Amorim e Tamára Brandão, que escolheram a América Latina como destino. Visitaram países como Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua e Guatemala, entre outros.

Vencedor em 2016: João Bonifácio esteve também na América do Sul, viajando por entre Brasil, Argentina, Paraguai e Chile. Ainda teve tempo para um salto até Miami.

Vencedor em 2017: Ana Rita Soares preferiu o sudeste asiático. Esteve na Tailândia, Cambodja, Laos, Vietname e Indonésia.