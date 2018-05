Eles marcharam de cadeiras rodas. Querem ser felizes e ter uma vida independente

Aos 33 anos, João Rodrigues sente-se bem por estar a descer a Avenida da Liberdade porque foi pela sua liberdade, e pela de muitos outros, que hoje participou na marcha promovida em Lisboa pela organização Centro de Vida Independente.

João, com 95 % de incapacidade e em cadeira de rodas, foi uma das mais de cem pessoas, que desfilaram este sábado na Av. da Liberdade para chamar a atenção para a vida independente e os direitos das pessoas com deficiência e das suas famílias: "Estava aqui a pensar (...) no facto de estarmos a fazer isto na Avenida de Liberdade. Isto também é uma luta pela liberdade", realçou o programador informático, que veio da Figueira da Foz acompanhado pelo pai e pelo irmão.

"É curioso estarmos em 2018 e ainda estarmos a lutar pelos direitos humanos, porque é isso que estamos a falar", prosseguiu.

A marcha de hoje foi o culminar de uma vigília de três dias, iniciada na quarta-feira, que pretendeu reivindicar, entre outros aspetos, um reforço do orçamento para a constituição de Centros de Apoio à Vida Independente (CAVI).

Tem de haver emprego para as pessoas com deficiência

Em entrevista à agência Lusa, divulgada na sexta-feira, a secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, assumiu que "sempre foi claro" que os CAVI seriam projetos piloto e que não chegariam a todas as pessoas.

Entre as outras reivindicações do protesto, segundo a organização autónoma Centro de Vida Independente, estão as acessibilidades, políticas de acesso a uma escola "realmente inclusiva", políticas de promoção de empregabilidade, "que não existem", apoios para as famílias, além de uma" política justa de atribuição de ajudas técnicas".

NUNO FOX/LUSA

João Rodrigues, tetraplégico, não conseguiu vir nos outros dias do protesto, "porque não tinha o apoio necessário" para fazer a viagem entre a Figueira da Foz e Lisboa, mas acompanhou sempre e envolveu-se "o mais possível" na iniciativa organizada pelo Centro de Vida Independente.

Este sábado, 6 de maio, assinala-se o Dia Europeu da Vida Independente. João veio à marcha com a ajuda "sempre fundamental" da família, e fez questão de frisar que é a sua "estreia" em protestos: "Nunca pensei participar em marchas", confessou, salientando estar hoje em Lisboa a lutar pelos seus direitos, mas também a representar os outros que (como ele nas outras ocasiões) não tiveram possibilidade de estar presentes.



"Felizmente tenho uma rede familiar (...). Mas por vezes não é possível, por questões de trabalho ou questões de saúde (...). É diferente ter o apoio de uma pessoa que está a ser remunerada e com conhecimentos técnicos. As famílias fazem por amor e aprendem com a experiência", diz o programador informático que trabalha a partir de casa e que durante um período da sua vida (entre 1989 e 2007) viveu no Luxemburgo.

Durante esse período, João chegou a frequentar uma escola dita "normal" onde era apoiado por um assistente suportado pelo Estado luxemburguês. Regressado a Portugal, ingressou na Universidade Aberta onde fez uma licenciatura e um mestrado, "tudo a partir de casa", e começou a trabalhar em 2014.

João Rodrigues acredita que a luta pela independência das pessoas com deficiência passa também pelas pessoas sem deficiência, confessando que gostaria de ter visto mais pessoas na marcha de hoje, a par dos vários familiares e amigos presentes.

"Era importante que esta causa ganhasse alguma simpatia, empatia pelas pessoas", disse o programador informático que tem tentado mostrar, através de uma página na rede social Facebook intitulada "O Deficientezinho", que a deficiência pode ser encarada com humor e ironia.

A par do humor, na página, que no futuro pode evoluir para um blogue, partilha conteúdos informativos, eventos e informações úteis.

A acompanhar a marcha estão também duas grandes faixas que exibem as frases "Viver não é só respirar" e "Vida independente. Decidimos as nossas vidas"