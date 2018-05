Apanha-me se puderes

Há qualquer coisa nos hatchbacks compactos desportivos que nos desperta a mesma adrenalina que sentíamos quando tínhamos 12 anos e desatávamos a acelerar com uma BMX. Podem não ser os carros mais rápidos do mundo, mas a magia não está na velocidade mas sim na forma como transmitem sensações. Porque está tudo ali, num espaço reduzido e sem grandes floreados. O Toyota Yaris GRMN é mesmo assim, simples e direto.

Assumidamente rebelde

O primeiro contacto que tive com o Yaris GRMN foi no Kartódromo Internacional de Palmela. A pista é estreita, mas chega e sobra para testar um automóvel destas dimensões. Este Yaris é uma experiência sensorial desde o momento em que se liga a ignição. O som do motor, bem trabalhado, desafia o condutor a dar tudo o que tem. Para que se perceba melhor o que quero dizer, importa explicar que GRMN significa “Gazoo Racing tuned by the Master of Nürburgring”, sendo que Gazoo Racing está para a Toyota como a M para a BMW ou a AMG para a Audi.

Os 212 cv do motor 1.8 impulsionam o Yaris de forma vigorosa. Faz 6,4 segundos dos 0 aos 100 e chega aos 230 km/h. Podem não ser uma marca impressionante, mas é a forma como se entrega à estrada que faz a diferença. O comportamento em curva é impressionante, e acredite que quando o Yaris GRMN escorrega é porque já estamos mesmo a desafiar os limites da física. Face ao Yaris convencional, este tem menos 24 mm de altura ao solo e a suspensão é 60% mais rígida. Ah pois, isso é fundamental em curva mas também se sente - e de que maneira - em estradas menos aveludadas. O chassis, que foi reforçado, torna o Yaris num rebelde previsível mas sempre à beira de um desejável fator surpresa. À receita junta-se o diferencial autoblocante Torsen e os travões de disco ventilados, no eixo dianteiro.

A herança Toyota

Os japoneses sabem fazer automóveis divertidos. E isso já vem de longe. Mais recentemente, a Toyota trabalhou bem o GT86, das coisas mais entusiasmantes que se pode conduzir. E, por sinal, o GT86 é bem mais lento que este Yaris. Mas não é menos divertido, muito graças à tração traseira que convida a drifts fáceis e eficazes.

Neste Yaris GRMN o visual exterior é tudo menos discreto. O spoiler traseiro e os autocolantes pretos e vermelhos fazem lembrar um carro de troféu. Já por dentro, o trabalho é bem mais discreto. Os bancos desportivos garantem uma boa posição de condução, mas o tablier remete demasiado para o Yaris convencional, sem grandes elementos distintivos. Depois há a questão do acesso aos lugares traseiros, que não está muito facilitada. Mas isso foi coisa que nada me incomodou porque o único lugar onde me sentei foi mesmo o do condutor.

Não há mais… por enquanto…

Se depois do que leu ficou com vontade de ter um Yaris GRMN, o melhor é esperar sentado. É que este modelo é uma edição limitada de 600 unidades. 200 para o Japão, 400 para a Europa e em Portugal ficaram três. A Toyota não exclui a possibilidade de fazer uma nova fornada, só não diz quando. Mas por outro lado, pense bem. Este tentador Yaris custa quase €40 000, o que o coloca ao nível de um capricho. O preço não lhe retira encanto e quando o deixei fiquei a pensar que rivaliza bem com um Mini John Cooper Works, ainda que o Mini tenha um historial diferente. Mas o Yaris ganha em matéria de exclusividade. É que os três exemplares com matrícula portuguesa podem reclamar o estatuto de carro de coleção