Táxis vão passar a ter limite de idade

Os táxis vão estar obrigados a cumprir um limite de idade para circular nas estradas portuguesas. Esse número ainda não está completamente fechado mas deverá ficar nos dez anos. O secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, disse à TSF que falta ainda fechar o número mas uma das associações de taxis já aceitou os 10 anos, faltando ainda a decisão de outra. A modernização do setor esteve em discussão no Parlamento esta sexta-feira e foram vários os pontos abordados: dos benefícios fiscais para carros mais amigos do ambiente às faturas eletrónicas certificadas passando pelo fim dos subalugueres de licenças. Este último ponto é particularmente complexo já que as licenças continuam a vendidas a milhares de euros entre empresários. O consenso está longe mas a meta do governo é acabar com esse fenómeno ilegal.

José Mendes adianta à TSF que até ao fim do verão as conclusões devem estar fechadas.