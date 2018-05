Quatro recomendações para que a Proteção Civil possa proteger melhor

1 - Criação de sistema informático para registar e guardar informação

A primeira recomendação da Proteção Civil prevê um melhoramento dos sistemas informáticos para agilizar o registo e arquivamento das informações recolhidas pelos vários meios, incluindo o PEA (conjunto de ações que antecipam e maximizam as oportunidades de forma a identificar as medidas de comando e controlo necessárias) e o SITAC, um sistema que utilizado pelo comando de operações que deve estar o mais atualizado possível – o que não aconteceu durante o incêndio de Pedrógão Grande, revela o relatório.

2 - Atualizar e melhorar Sistema de Apoio à Decisão Operacional (SADO)

Outra das recomendações passa por tornar mais atual o SADO, incluindo uma vertente que permita facilitar a gestão e funcionamento do Posto de Comando de Operações, uma que deixe clara a diferença entre o número de operacionais e o número que está efetivamente no teatro de operações e mais uma de automatização de algumas informações, sendo inseridas na fita do tempo.

3- Regulamentar os princípios a que os operadores de telecomunicações. Mais formação

Atualmente, “não há harmonização das designações”, “falta a algumas identificações sobre os elementos no teatro de operações” e as descrições das comunicações são variáveis consoante os operadores e comandantes. Esta falta de semelhança é “prejudicial e pode ser motivadora de enganos na interpretação da fita do tempo”. Assim sendo, todo o processo deve ser “regulado e padronizado” para que “todos trabalhem da mesma forma e segundo as mesmas regras”. Tem de ser dada formação a todos os operadores

4 – Devem ser padronizados todos os procedimentos das salas de operações dos Comandos Distritais de Operações de Socorro e do Comando Nacional de Operações de Socorro

À semelhança do ponto anterior, a Proteção Civil sublinha a necessidade de tornar os procedimentos “regulados e normalizados” entre os vários intervenientes.