Plano municipal de emergência de Pedrógão foi acionado seis horas depois do primeiro alerta

Só seis horas depois do primeiro alerta e perante um incêndio com dimensões trágicas é que foi acionado o Plano Municipal de Emergência e surgiram no Posto de Comando das Operações os representantes das entidades e instituições locais que compunham a comissão municipal de proteção civil.

Os auditores “estranham” esta reação tardia do Presidente do Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, mas admitem que não teve “grandes consequências práticas”, já que, lê-se no relatório, “não existiam mais meios municipais além dos já existentes” no terreno. Contudo, nem todos os meios necessário estavam operacionais, refere o documento, nomeadamente máquinas de rasto. A primeira a surgir no teatro de operações foi cedida pelo município de Pombal.

O nome de Valdemar Alves não consta da lista de seis arguidos constituída pelo Ministério Público.