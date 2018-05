“O romantismo do jornalismo acaba aos 30 anos”

Salários baixos e vínculos laborais precários. É este o retrato de boa parte dos jornalistas em Portugal, uma situação de fragilidade que se estende a todas as faixas etárias. O Sindicato de Jornalistas revelou esta quinta-feira que um terço dos profissionais do sector ganha ordenados líquidos inferiores a €700. Ao Expresso, a presidente do Sindicato, Sofia Branco, explica que os que chegam agora à profissão dificilmente vão ganhar o que já se ganhou: “É muito triste, porque de facto é uma geração muito qualificada e não tem recompensa laboral equivalente”

De que forma é que ordenados tão baixos afetam o jornalistas e a qualidade do jornalismo?

Salários tão baixos desviam as nossas prioridades para temas como pagar contas e sustentar famílias, que deviam ser menos relevantes – sendo sempre importantes, claro - do que escolher ângulos abordar, temas a tratar, pessoas a falar, fazer propostas criativas. Portanto, toda uma série de coisas que fazem parte da essência do jornalismo ficam renegadas para segundo plano. Depois, podemos percecionar pelo inquérito lançado por altura do 4.º Congresso dos Jornalistas Portugueses (janeiro de 2017) que a autocensura existe. Ou seja, o jornalista autocensura-se porque hoje não são tão críticos nas redações, abstêm-se de fazer parte de conselhos de redação, comissão de trabalhadores ou ter delegados sindicais. As pessoas não estão para isso porque sabem que vai dar problemas. Conhecemos casos que fizeram parte de estruturas representativas dos trabalhadores e não tiveram a progressão na carreira, não foram convidados para chefes como outros foram. Já não há barulho nas redações - ninguém discute ou debate. E isso tem que ver com uma individualização da profissão que é muito negativa – esta é uma profissão diferente, é coletiva, de missão, de serviço público. O jornalista antecipa cenários que são reais e autocensura-se, não se atreve abrir a boca. Também se aplica aos temas que escolhe tratar: será que se for um tema em que vai dar problemas vai fazê-lo? Tudo isto empobrece imenso o jornalismo.

A instabilidade acaba por limitar…

É uma instabilidade financeira que traz graves consequências. Estamos a falar também de precariedade, que aumentou imenso - não falo apenas em salários baixos. Hoje, um terço dos jornalistas não tem vínculo laboral. Em Portugal não ter vínculo significa ter trabalho precário, porque não há verdadeiros freelancers daqueles que ganham balúrdios de dinheiro. Essa não é uma realidade portuguesa nem mundial. Há alguns casos mas são muito poucos. Na maior parte das vezes, usar a palavra freelancer é um eufemismo para precários.

Luís Barra

No mercado de trabalho pressupõe-se que os trabalhos mais mal pagos são os menos qualificados e quanto maior a qualidade de algo maior o seu custo. Sendo que que há tantos jornalistas a ganharem menos de €700, significa que a classe é pouco qualificada e o trabalhado é mau?

Não despromovendo outras profissões, as pessoas devem ter salários dignos e justos consoante o que fazem. Para se ser jornalista em Portugal é necessário ser altamente qualificado, ter uma licenciatura. Há tempos diferentes de carteira profissional para quem tem uma licenciatura em jornalismo ou tem formação superior noutra área. O acesso é condicionado aos estudos que se tem e é obrigatório investir nisso, as médias são altíssimas, há vários cursos que depois vertem para o mercado de trabalho centenas de estudantes e não sabemos qual a percentagem que vai ser jornalista, quantos vão andar a estagiar de empresa em empresa? É muito triste de ver, porque de facto é uma geração muito qualificada e não tem recompensa laboral equivalente.

Então não significa que tem menos qualidade de trabalho…

Não. Acho que é mais frágil, mas calma porque também há pessoas acima dos 50 anos que estão a ser mandadas embora das redações porque ganham demasiado. E voltamos à mesma questão do início: porque abriram a boca muitas vezes, fizeram parte dos conselhos de redação e criticaram as direções pelas decisões editoriais. Porque ousaram debater. As redações estão a esvaziar-se de gente com experiência, que é insubstituível pelo percurso que têm. É muito importante que as novas gerações entrem com gente de todas as gerações e que lhes possam transmitir conhecimento. Quem ganha €700 – que, às vezes, nem são assim tão novos - está com vínculos mais frágeis, mas essa fragilidade é transversal a toda a classe.

Os mais velhos conheceram a profissão de outra forma, eram outros tempos. É possível que os mais novos algum dia possam ter as condições que os mais velhos já tiveram?

Parece-me bastante difícil, embora não se possa dizer que as condições alguma vez foram ótimas. O que importa é que esta nova geração perceba a importância de formar coletivos ou pertencer a coletivos que já existem para verem os seus direitos garantidos ou pelos menos defendidos. Que perceba a importância de um contrato coletivo em vez de um individual. E acho que, neste caso, as gerações anteriores, eu incluída, devemos ter feito alguma coisa mal porque não me lembro de nenhum jovem ter vindo ter comigo para debater um contrato. Há culpas partilhadas de certeza, mas falta debater.

E a nível salarial? Alguma vez as gerações mais novas vão chegar aos valores de outros tempos?

Dificilmente, até porque é um relação laboral muito diferente. Provavelmente, os mais novos não vão trabalhar apenas para um local, vão fazer muito mais do que só escrever ou fotografar. Há todo um outro esquema laboral, os salários tendencialmente não são tão bons e vão ter de complementar – há muitos jornalistas a darem aulas, por exemplo. Isto a não ser que a sociedade veja luz e o Estado perceba que, independentemente de privado ou público, a profissão devia ter apoio pelo serviço público que presta.

Pierre Duffour/ Getty Images

De que forma é que a relação laboral é diferente? O que é que um jornalista de agora tem e precisa de fazer que há uns anos não era necessário?

O jornalista sempre passou muito tempo a trabalhar, mas agora passa mais. O tempo é uma coisa de que as empresas dispõem como se não houvesse mais nada. O jornalista, necessariamente, precisa de outra vida, de ver aquilo que o rodeia, de ter tempo para passear numa cidade, conversar com pessoas ou entrar nos cafés. Isso não acontece, tornou-se um jornalismo muito sentado nas redações e ao telefone. Nesse aspeto está muito diferente. É mais importante ser rápido, confirmar apenas só quando dá tempo e depois há também uma uniformização das pessoas com que falamos, porque são aquelas que garantidamente atendem o telefone (e são quase sempre homens, brancos e com mais de 50 anos). Isto é muito pobre, porque a realidade está a ser analisada sempre pelas mesmas pessoas.

Há uma perceção de que há muita gente a começar a profissão e que depois entre os 30 e 40 anos abandona. Porque é que acontece – até porque é supostamente nesta altura em que há uma maior maturidade profissional e que se cresce na carreira?

Há um crescente abandono da profissão. O inquérito que lançámos no seguimento do congresso de jornalistas também mostra isso. Há uns dados que ainda estão a ser trabalhados, mas já sabemos que elas abandonam mais do que eles. Isto tem que ver com a dificuldade em conciliar a vida pessoal e familiar com a vida profissional (em Portugal, esta conciliação está muito nas mãos das mulheres). Depois há novas profissões que ganharam um grande protagonismo - assessores, porta-vozes ou relações-públicas – que vão buscar jornalistas, que são quem mais sabe sobre informar. As pessoas querem uma estabilidade para as suas vidas. O romantismo acaba aos 30. Até ali, o jornalismo foi uma coisa romântica mas andaram de estágio em estágio. E há um momento em que chega.