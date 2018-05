Jornalista do Expresso vence Prémio AMI com reportagem na Revista E

“Escravos do rio”, de Raquel Moleiro (revista E do Expresso), “Jamaica também é Portugal”, de Rita Colaço (Antena 1), e “Um dia de cada vez”, de Bárbara Baldaia (TSF), são os trabalhos vencedores da 20.ª edição do Prémio AMI – Jornalismo Contra a Indiferença.



De acordo com o júri, “a denúncia de uma exploração desumana de força de trabalho imigrante, que se repete um pouco por todo o país” foi o principal motivo para o júri premiar o trabalho assinado por Raquel Moleiro. As fotografias da reportagem são do fotojornalista Luís Barra.

Constituído por Joana Gorjão Henriques, Sofia Pinto Coelho (vencedores da edição anterior), Pedro Pulido Valente (amigo da AMI) e Fernando Nobre, Presidente da AMI, o grupo responsável pela atribuição do galaradão distinguiu ainda dois outros trabalhos com uma menção honrosa. Em causa estão “Inimputáveis”, de Ana Leal (TVI); e “Coração no centro de Portugal”, de um coletivo de jornalistas da “Visão”.



A entrega do prémio decorre esta quinta-feira na Fundação Calouste Gulbenkian, sendo a cerimónia presidida pelo CEO do Novo Banco, António Ramalho e pelo Presidente da Fundação AMI, Fernando Nobre.

A reportagem de Raquel Moleiro pode ser lida AQUI.