Descoordenação, desorganização, má avaliação, operacionais ausentes: 22 falhas em Pedrógão

1

A primeira conclusão do relatório é que houve uma falha na análise dos avisos feitos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) - deveria “ter sido objeto de melhor análise”, indica o documento. Se o tivesse sido, a alteração do aviso do IPMA resultaria “muito provavelmente” na atualização para laranja no distrito de Leiria.

2

Na primeira hora e meia após o alerta, dos três pontos de situação existentes naquela altura, a Proteção Civil pôde verificar que “o incêndio não cedia”. Logo, “impunha-se o envolvimento de mais meios” e “muito provavelmente um rápido desenvolvimento” da operação de forma a “adequá-la com a importância e o tipo de ocorrência”.

3

As regras que deviam ter sido impostas, dada a fase avançada do incêndio, exigiam uma implementação maior dos meios, dado o incêndio “de proporções enormes”, mas esta não foi mais que “incipiente”.

4

Três horas depois do primeiro alerta existem no terreno já vários meios - tanto aéreos como terrestres - e os comandantes continuam a falar de uma situação grave e a pedir mais meios. No entanto, a conclusão desta auditoria é que, por essa altura, “a situação já impunha uma implementação da fase III do Sistema de Gestão de Operações”.

5

A quinta falha apontada é a demora na sectorização do teatro de operações, ou seja, da divisão do terreno em áreas de ataque ao fogo. Este processo deveria acontecer na fase II, pelo que o relatório conclui que “a evolução e desenvolvimento da organização do sistema eram deficientes”. E reforça: “já tinham passado mais de três horas desde o início do incêndio”.

6

Também a montagem do Posto de Comando Operacional foi “tardia” e revela-se “incipiente” por “falta de recursos técnicos e materiais”.

7

A plena implementação da fase III é atrasada pela ausência do comandante operacional de serviço, que, por sua vez, atrasa o criação do posto de comando operacional.

8

A relocalização do Posto de Comando Operacional para um aterro junto a Pedrógão Grande é uma “má avaliação prévia” porque “não é prudente montar um centro de comando operacional” num local que era, naquele momento “a direção da cabeça do incêndio”. As deslocações das operações entre vários postos são apontadas neste relatório com uma das falhas mais graves, que terão tido consequências na forma como se organizou o combate ao fogo e a proteção das pessoas.

9

Passadas quatro horas do primeiro alerta, “o funcionamento das operações ainda é deficiente”, lê-se no relatório. Só por esta altura se começam a “possibilitar as condições físicas e materiais” para o combate ao fogo.

10

A falta de informação meteorológica é igualmente apontada como um erro. Devia ter sido solicitada mais cedo ao IPMA, pois nesse boletim estariam contidas informações essenciais como a previsão da alteração do sentido do vento, bem como a intensificação da sua intensidade.

11

Cinco horas depois do primeiro alerta (frase que merece um ponto de exclamação por parte do auditor) é que se implementam os “aspetos fundamentais” da fase III do Sistema de Gestão de Operações, que “só então abandona a incipiência embrionária que havia sido iniciada em Escalos Fundeiros”.

12

Quando o incêndio passa a dirigir-se às povoações, lê-se no relatório, este facto “não consta das previsões da célula de planeamento e, consequentemente, não está previsto no Ponto de Situação por falta de informação”. Este facto é “determinante” para que a ação das forças de combate aos incêndios seja puramente reativa, deixando de existir qualquer ação preventiva.

13

A fita do tempo regista que é quando o incêndio se passa a dirigir às povoações que vieram a ser fustigadas - e que se passa para uma situação "puramente reativa, deixando de existir qualquer antecipação nas operações" - que começam a "aumentar consideralvemente os pedidos de socorro". "É no meio de todo este problema que ainda se evolui na implementação da fase Ill do SGO, quando a mesma já devia estar devidamente sedimentada", refere o relatório, sublinhando que, "perante este atraso irrecuperável, com problemas de comunicações, sem planeamento anterior atempado e sem um conhecimento do perímetro do incêndio", a "própria gestão reativa é prejudicada". "Acode-se onde pedem e onde os meios chegam. O incêndio deixa de ser combatido."

14

Verifica-se uma mudança de comandante operacional de serviço (o nome está omitido no relatório), no entanto a sua ação é "limitada" e é neste período - cinco horas após o alerta - que "começam a chegar as notícias da existência de vítimas mortais". "O incêndio não possui uma estratégia definida para o seu combate e todas as medidas são reativas."

15

Segundo o relatório, "a concentração de esforços no socorro anulou o direcionamento de energias para o combate e, consequentemente, a valoração e criação dessa capacidade", numa fase em que a fase IV do SGO deveria estar implementada, "mas continua deficiente".

16

Com a nova mudança de comandante operacional de serviço (o nome aparece mais uma vez omitido), "inicia-se uma tentativa de recuperação do fator antecipação e maximização de oportunidades", momento a partir do qual "a fita do tempo começa a ser mais consistente, regular, normalizada, o que indicia um PCO [Posto de Comando Operacional] mais organizado e com um funcionamento fluente, registando-se pontos de situação mais favoráveis e já respeitantes ao combate às frentes de incêndio". É também neste momento que tem início a fase IV do SGO [Sistema de Gestão de Operações], que irá depois "consolidar-se", "embora muito depois do que era expectável e mais de setenta e duas horas depois do primeiro alerta". "Os danos provocados pela deficiente e tardia evolução e consolidação das fases do SGO são já gigantescos e irreparáveis."

17

O relatório refere a mudança de instalações do Posto de Comando Operacional para a Câmara Municipal de Pedrógão e o levantamento dos pontos do incêndio "apresentam-se como decisões fundamentais". Pelas 16h de 18 de junho, o incêndio é dado como dominado. No entanto, durante a ocorrência, "a articulação entre o PCO e o CDOS [Comando Distrital de Operações de Socorro] de Leiria" esteve "afetada" devido à dificuldade de comunicação.

18

No documento é questionado o facto de, perante a ausência de um dos elementos da estrutura operacional do CDOS de Leiria por "motivos de doença", não ter sido enviado um adjunto para o substituir e são apontados "problemas de comunicação" entre o CDOS e o PCO, tendo sido porém encontrados "meios alternativos para a comunicação".

19

O relatório denuncia ainda o número insuficiente de operadores do CDOS presentes na sala de operações, "que poderia ter sido acrescido de mais dois (...), o que teria ajudado no processamento da informação no momento em que as comunicações com o PCO entraram em crise". Não foi encontrado, porém, "um nexo de causalidade direto entre os eventos sucedidos no teatro de operações, os atrasos na montagem e evolução do SGO com este possível reforço".

20

Só apenas entre as 19h e as 20h44 de sábado é que a "complexidade da ocorrência" é detetada pelo CNOS [Comando Nacional de Operações de Socorro], "facto que leva a que se considere que a monitorização da ocorrência não era eficaz por falta de informação" e que até às 19h25 não constava toda a realidade. Só pelas 19h45 se intensificam os contactos CNOS-CDOS Leiria, o que, acrescenta o relatório, "deixa a convicção que as comunicações anteriores foram pouco frequentes ou sem constância". Embora as comunicações passem depois a ser "mais frequentes", continuam "limitadas pelos constrangimentos das intermitências e falhas nas redes de comunicação".

21

O relatório refere ainda que tanto a reunião do CCON (Centro de Coordenação Operacional Nacional) no dia 18, pelas 00h, como a ativação do Plano Distrital de Emergência e a Declaração de Contingência pelo SEAI "estão omissos na fita do tempo". Também refere que houve um "desfasamento da organização no PCO entre a coordenação institucional e o comando operacional".

22

O Plano Municipal de Emergência só foi acionado pelas 20h45 de dia 17 - seis horas após ter sido dado o primeiro alerta - não havendo ainda assim, nessa altura, "qualquer menção à ação da Comissão Municipal da Proteção Civil". Só às 20h50 do dia 18 e às 01h45 do dia 20 "o funcionamento do patamar da coordenação institucional e política parecem começar a caminhar a par do operacional".