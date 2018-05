Providência cautelar da Zero suspende estaleiro de lamas nas Portas de Ródão

Os trabalhos de montagem do estaleiro de lamas no terreno expropriado pelo Ministério do Ambiente na área do Monumento Natural das Portas de Ródão estão suspensos. Assim decidiu o Supremo Tribunal Administrativo ao aceitar uma providência cautelar avançada a 26 de abril pela associação Ambiente Terrestre Sustentável - Zero. O objetivo dos ambientalistas é “travar a deposição dos resíduos que vão ser removidos do fundo do Tejo num terreno inserido numa área protegida” e para já a intervenção foi travada.

Na base desta ação estão “várias ilegalidades”, alega a Zero, entre as quais a inexistência de avaliação de impacte ambiental da operação e o facto de o parecer do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) ter data posterior à da resolução do Conselho de Ministros que permitiu a expropriação do terreno. Neste começaram entretanto a montar o estaleiro para a deposição temporária de 30 mil toneladas de lamas que vão ser retiradas do fundo do rio Tejo.

Segundo os ambientalistas, ao aprovar esta resolução o Governo “ignorou o facto de a operação de tratamento de resíduos estar obrigatoriamente sujeita a avaliação de impacte ambiental; não estudou devidamente alternativas de localização exteriores à área protegida; e avançou com a resolução antes de obter o parecer do ICNF”. Em comunicado enviado às redações, a Zero indica que o parecer do ICNF “possui omissões graves”, tais como o facto de “a operação em causa implicar a realização de ações interditas no Monumento Natural das Portas de Ródão, como a alteração da topografia do terreno, a destruição de vegetação ou a deposição de resíduos e a descarga de efluentes”.

O Tribunal considerou “devidamente fundamentada” a providência cautelar interposta pela Zero e deu dez dias ao Ministério do Ambiente para apresentar uma resolução fundamentada que justifique o invocado “manifesto interesse público nacional”.

Controlo de descargas

Para os ambientalistas “a grande prioridade na defesa da qualidade da água do Tejo deverá ser o controlo adequado das descargas da empresa Celtejo”. E lembram que isso mesmo ficou provado, em janeiro, quando o Governo ordenou a redução para metade das descargas das empresas de celulose, “o que permitiu que o oxigénio dissolvido na água do Tejo subisse rapidamente de 1 mg/l para 7 mg/l proporcionando assim, de forma bastante expedita, que a qualidade da água melhorasse significativamente”.

A Zero diz que vai “acompanhar com atenção” o processo de emissão da nova licença de descarga de efluentes da Celtejo e das outras grandes empresas da região, assim como o sistema de controle que vai ser montado pelo Ministério do Ambiente. A associação ambientalista também quer constituir-se assistente nos processos-crime em investigação relacionados com a poluição no Tejo, porque considera que “esta será a melhor forma de acompanhar o processo de promoção da justiça ambiental em Portugal”.

Comissão de Ambiente quer explicações

Também a Comissão Parlamentar de Ambiente está a acompanhar este dossiê e já chamou o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e dirigentes do ICNF e da APA, assim como autarcas da região “para prestar esclarecimentos sobre esta matéria”, explica Pedro Soares. Mas a audiência ainda não tem data marcada.

O bloquista que preside à Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território considera que “a providência cautelar apresentada pela Zero tem fundamento e razões relevantes” e sublinha que “o Governo deve ponderar a decisão [de deposição das lamas em área protegida] de modo a que não sejam cometidos mais atentados ambientais no Tejo”.

Pedro Soares sugere ao ministro Matos Fernandes que “oiça os ambientalistas e vários especialistas que já se pronunciaram contra aquela operação naquela área” e lembra que já antes “ se recusou a ouvir o Bloco, durante meses, sobre a urgência de redução das emissões da Celtejo”. Por isso, espera que, “desta vez, não tenha novamente de correr atrás do prejuízo”.