“Facebook Dating”, ou como encontar o amor na rede social de Zuckerberg

A novidade foi apresentada pelo próprio CEO da empresa e, segundo Mark Zuckerberg, será lançada em breve. Trata-se do “Facebook Dating”, um serviço para encontros amorosos disponibilizado através da conhecida rede social, mas com a garantia - disse-o Zuckerberg - de respeitar as necessárias questões de privacidade dos utilizadores.

O anúncio foi feito esta terça-feira, em San Jose, Califórnia, durante a F8, a conferência anual da empresa para anunciar novidades e projetos: “Há 200 milhões de pessoas no Facebook que se declaram solteiras. E se estamos comprometidos em construir relacionamentos significativos, então este é talvez o mais significativo de todos”, justificou Zuckerberg.

De acordo com a sua explicação, o serviço funcionará a partir da criação de um perfil, que permitirá o contacto entre potenciais parceiros, mas através de mensagens privadas de texto, sem que a utilização desta funcionalidade fique visível nos ‘feeds’ dos ‘amigos’ a que o utilizador está ligado na rede social.

Com o objetivo de “criar relações reais e de longo prazo”, o “Facebook Dating” promoverá a aproximação entre utilizadores da mesma região e com interesses semelhantes.

Após o anúncio, as ações da Match Group - empresa proprietária do Tinder, conhecida aplicação para encontros - caíram estrondosamente, fechando com um valor 22% abaixo do preço de abertura em bolsa.

Entre o lote de novidades apresentado, Mark Zuckerberg referiu que o WhatsApp terá novas funcionalidades, como videoconferência e a possibilidade de usar ‘stickers’.

À venda estão já (em 23 países) os Oculus Go, os novos óculos de realidade virtual do Facebook, que vão suportar aplicações focadas em vertentes sociais como o ‘Watch Party’ (para permitir que vários amigos assistam a um conteúdo comum), jogos ‘multiplayer’ e eventos ao vivo.

Quanto ao Messenger, terá tradução em tempo real, questionando automaticamente o utilizador sobre o interesse deste na conversão do texto, caso seja detetado um idioma diferente do que foi pré-definido. Numa fase inicial, a funcionalidade estará disponível nos Estados Unidos, para conteúdos em inglês e espanhol.