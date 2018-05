C’est La Vie - olha o Bolhão temporário e fresquinho

Mercado Temporário do Bolhão abriu portas esta quarta-feira e na inauguração contou com a visita de Marcelo Rebelo de Sousa. O novo espaço irá alojar mais de 80 comerciantes ao longo de dois anos, durante o período de requalificação do antigo edifício, um projeto orçamentado em 20 milhões de euros

O relógio marca as 11h. Centenas de pessoas aguardam, num frenesim trepidante, na Rua Fernandes Tomás, no Porto, em frente à porta principal do antigo edifício do Mercado do Bolhão, encerrado para obras durante os próximos dois anos. Rui Moreira também lá está, esperando, solenemente, a chegada de alguém. Este é o primeiro dia de uma vida temporária do emblemático mercado de frescos portuense. As escassas condições de salubridade e segurança levaram ao encerramento, de modo a colocar em marcha o projeto de requalificação do espaço. A solução encontrada passou pela abertura de um mercado temporário, inaugurado esta quarta-feira e localizado no piso -1 do centro comercial La Vie, para onde 84 lojistas se mudaram. São apenas 200 passos de distância entre o antigo e o provisório edifício, mas quando Marcelo Rebelo de Sousa aparece - o homem por quem todos esperam -, o curto percurso transforma-se subitamente numa maratona, na qual uma multidão compete e se acotovela por um abraço, um beijo e, claro, as inevitáveis e incontáveis “marselfies” ao lado do Presidente da República

A visita do chefe de Estado ao Mercado Temporário do Bolhão teve, como habitualmente, um stock inesgotável de afetos, onde os sorrisos não têm preço e as emoções fortes são o prato do dia. “Viva o rei! Viva o rei! Ah, grande homem”, gritava Cristina Amaral, antes ainda de oferecer uma garrafa de vinho a Marcelo, sempre acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal do Porto. “O Marcelo disse que eu era muito bonita e, se o rei diz, é porque é verdade. Estas fotografias vão já para o Facebook. Olhe o rei aqui à minha beira”, mostrava, em êxtase, a senhora de 52 anos ao Expresso.

Em cada banca, um amigo. “Quer fruta? Quer morangos”, pergunta Paula Viana, de 47 anos, que trabalha no Bolhão há 35. O Presidente da República para, sorri, ouve e reconforta todos aqueles que se aproximam dele, como aconteceu no momento em que uma mulher - mãe de um rapaz de 11 anos com autismo - lhe pedia, com os olhos marejados, para não se esquecer das crianças com necessidades especiais. Depois de um longo abraço, Marcelo Rebelo de Sousa tem de prosseguir. Petisca umas azeitonas aqui, bebe um copo de vinho do Porto ali, num exercício de desdobramento constante para cumprimentar um grupo de turistas japoneses ou até mesmo comprar um bilhete da lotaria. A felicidade é visível em todos aqueles para quem a presença do PR é uma autêntica sorte grande.

O Presidente da República afirmou que “o Porto tem mostrado, de muito clara, estar a olhar para o futuro”, descrevendo a cidade com um “exemplo”, pelo facto de não “esquecer o passado, mas sem ficar preso a outros tempos”. Para Marcelo, o Mercado Temporário do Bolhão “ultrapassa as expectativas”, mostrando-se satisfeito por constatar que “todos os [comerciantes] que se mudaram estão felizes” no novo espaço, enquanto decorrem as obras do antigo edifício, orçamentadas em 20 milhões de euros.

As mulheres sofridas esquecem as tristezas e sorriem na nova casa

“Sempre bem unidas, as mulheres sofridas bailam todas ao laré, esquecem as tristezas e as avarezas, olarilolé”, cantam, em uníssono, Alice e Ana Maria Ferreira, proprietárias da Peixaria do Bolhão. “Marcelo! Marcelo! Marcelo! Ele é maiooooor!”, exclamam as duas irmãs, que asseguram ao Expresso serem as “mulheres mais perigosas” do mercado, mais famosas até do que o Cristiano Ronaldo. “Ó senhor Presidente, já estou no Bolhão há mais de 50 anos, estou manca de uma perna, mas cá ando”, atira Alice, com a caneta na orelha para fazer as contas. “Está ótima”, responde-lhe o chefe de Estado. “Somos um espetáculo, então quando é para cantar asneiras, ui! Mas hoje foi com respeitinho”, assevera Alice Ferreira, para quem a nova “casa está muito boa e muito jeitosa”. Confessa que sente saudades do antigo Bolhão, mas quer vê-lo revigorado. “Não tínhamos condições. Estava mesmo a precisar de obras e este homem [Rui Moreira] foi de palavra”, acrescenta a lojista de 67 anos.

O presidente da Câmara Municipal do Porto realçou a confiança que os vendedores do Bolhão colocaram neste projeto, assim como salientou a “grande união” entre todas as forças partidárias, congratulando-se por não ter existido “politiquice” na procura de uma resolução. “Os comerciantes do Bolhão há muitos anos que andavam desconfiados. Ouviram muitas promessas, viram muitos projetos diferentes e que iam transformar o mercado em algo que eles não queriam. Agradeço que tenham acreditado em mim, quando lhes disse o que íamos fazer”, referiu o autarca, para quem o antigo mercado “sobreviveu durante estes anos porque a ASAE foi contemplativa”.

O edil mostra-se também confiante de que o prazo previsto na caderno de encargos será respeitado, por ter a indicação de que dois anos “é um período de tempo tranquilo e prudente para concluir as obras”.