Militares portugueses envolvidos em tiroteio na República Centro Africana

Um grupo de militares portugueses esteve esta terça-feira envolvido em confrontos na República Centro Africana. A Força de Paraquedistas foi chamada a agir após uma troca de tiros junto a uma igreja católica em Bangui, a capital do país.

“A Força portuguesa ativada pelo Comando da Força conjunta de Bangui (Joint Task Force Bangui), dirigiu-se para o local com o objetivo de proteger os civis e recolher informação para esclarecer a situação”, informou o gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas em comunicado. “Ao chegarem às proximidades do local dos confrontos, a Força portuguesa foi flagelada com vários disparos de armas ligeiras.” Todos os militares portugueses estão bem.

Segundo a Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA), a responsabilidade do tiroteio é de um grupo de criminosos que respondeu como forma de retaliação após um dos seus membros ter sido detido pelas autoridades locais.

“A MINUSCA condena os ataques desta terça-feira contra civis e edifícios religiosos, sublinhando que tais ações vão contra as leis nacionais e internacionais. Lamentamos particularmente a perda da vida de inocentes em vários bairros de Bangui e apelamos à população da capital e também de todo o país que evitem qualquer escalada de violência em territórios sagrados”, lê-se no comunicado divulgado pela MINUSCA.

A República Centro-Africana está num conflito desde 2013. As autoridades centro-africanas apenas controlam uma pequena parte do território nacional. Num dos países mais pobres do mundo, vários grupos armados disputam províncias pelo controlo de diamantes, ouro e gado.

Portugal integra a MINUSCA. No início de março, a 3.ª Força Nacional Destacada (FND) partiu para a República Centro-Africana: um contingente composto por 138 militares, dos quais três da Força Aérea e 135 do Exército, a maioria oriunda do 1.º batalhão de Infantaria Paraquedista.