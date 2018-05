Fogo, destruição, 1000 encapuzados e Telegram: relatos de violência do 1º de Maio além-fronteiras

Num dia marcado por manifestações pela melhoria das condições de trabalho, nem todas as marchas foram totalmente pacíficas

França

Carros destruídos, pessoas encapuzadas, fogos, gente na rua. Neste 1º de Maio, Paris foi palco de confrontos entre grupos radicais e polícia: as autoridades tiveram de ativar medidas de seguranças adicionais para controlar os cerca de 20 mil manifestantes.

A polícia identificou mais de mil encapuzados e mascarados que lançaram projéteis contra as autoridades, que responderam com gás e canhões de água. Pelo menos um restaurante e um stand de carros foram destruídos, depois de atingidos com caixotes do lixo, cocktails Molotov e objetos incendiários.

A manifestação do Dia do Trabalhador tinha sido convocada pela Confederação Geral do Trabalho.

Turquia

Em Istambul, na Turquia, foram detidas 77 pessoas durante as manifestações do Dia do Trabalhador. Segundo a EFE, a maioria das detenções aconteceu quando os manifestantes tentavam chegar ao centro da cidade, cujo acesso estava restringido pelas autoridades, que alegaram razões de segurança.

Os manifestantes, que protestavam pelo reforço dos direitos dos trabalhadores e contras as condições laborais no país, foram travados pela polícia turca quando forçaram a entrada na praça Taksim, um local simbólico para o movimento laboral turco (foi onde 34 pessoas morreram num desfile de Primeiro de Maio em 1977, quando desconhecidos dispararam contra a multidão).

Em anos anteriores, a festa anual dos trabalhadores turcos foi marcada por confrontos entre manifestantes e polícias, mas nos últimos anos as autoridades impediram o acesso à Praça Taksim.

Venezuela

A Polícia Nacional Bolivariana impediu um grupo de sindicalistas e opositores do regime de Nicolás Maduro de se aproximarem da sede da Cruz Vermelha, no centro de Caracas. Segundo o jornal “El Nacional”, os manifestantes queriam que o organismo içasse “a bandeira de emergência, para que fossem ativados os protocolos de ajuda humanitária”.

Neste 1º de Maio, a oposição manifestou-se, no leste da capital, contra a alegada falta de garantias para as eleições presidenciais e para pedir uma mudança no projeto económico de Nicolás Maduro. Na marcha eram visíveis cartazes com palavras de ordem como “pátria, fome, miséria, corrupção, acabaram com os meus direitos” e “não mais ditadura”.

No entanto, também os apoiantes do regime se manifestaram e comemoraram também um ano desde que o Presidente promoveu a eleição de uma Assembleia Constituinte integrada unicamente por simpatizantes do “chavismo” - cuja legitimidade é questionada pela oposição.



Rússia

A marcha anual que assinala o Dia do Trabalhador contou com a participação de cerca de cem mil pessoas e, apesar de há uma semana o mesmo o mesmo local ter sido cenário de um protesto devido ao bloqueio da aplicação de mensagens Telegram, não houve quaisquer críticas ao Governo.

No entanto, o mesmo não aconteceu numa manifestação em São Petersburgo, a cerca de 800 quilómetros da capital. Centenas de pessoas que decidiram protestar contra o encerramento do serviço Telegram.