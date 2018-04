Sociedade Portuguesa de Matemática diz que alterações ao currículo são um retrocesso

Período de consulta pública sobre a nova revisão curricular termina esta segunda-feira. A reação da Sociedade Portuguesa de Matemática não podia ser mais crítica: há um regresso ao que de "pior teve o ensino em Portugal no século XX", afirmam

“Inquietante”, “facilista” e “obscurantista”. Para a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) são estes os três adjetivos que melhor se aplicam às alterações feitas aos currículos do ensino básico e secundário já aprovadas na generalidade pelo Governo e que estiveram até esta segunda-feira em consulta pública. Numa análise muito crítica ao documento, a direção da SPM considera que o documento é “muito preocupante”, não só por “pôr em causa os progressos conquistados nas duas últimas décadas”, mas também por representar um “retrocesso a atitudes características daquilo que de pior teve o ensino em Portugal no século XX”.

As novas orientações e matrizes curriculares devem entrar em vigor já no próximo ano letivo nos anos iniciais de ciclo (1º, 5º, 7º e 10º). Estão previstas novas disciplinas, como Cidadania e Desenvolvimento e Complemento à Educação Artística, e um reforço das do tempo dedicado às expressões artísticas e educação física. É dada a todas as escolas a possibilidade de gerirem 25% da carga horária, usando outros métodos de ensino que não a clássica aula de 45 minutos dedicada a uma disciplina, tal como tem sido experimentado por um conjunto de 235 escolas que participaram num projeto piloto. E os documentos de referência passam a ser o Perfil do Aluno e as Aprendizagens Essenciais, aprovadas já durante este Governo e que vieram substituir as metas curriculares do ex-ministro Nuno Crato.

E é sobre este último aspeto em particular que a SPM se manifesta contra. Sobre o Perfil do Aluno, considera tratar-se de um documento “vago e de extrema superficialidade”. Sobre as aprendizagens essenciais, nomeadamente as que foram estabelecidas para a Matemática,, dizem que não têm a “qualidade mínima para poderem servir de documentos curriculares”.

A definição destes conteúdos mínimos é “inquietante, pelo desmantelamento que realiza dos documentos curriculares que estão em linha com as mais modernas recomendações internacionais e com excelentes resultados comprovados, por exemplo, no estudo internacional TIMSS 2015 (Trends in International Mathematics and Science Study”)”, critica a SPM.

Neste, como em tantos outros debates, a posição contrasta com a da Associação de Professores de Matemática, defensora das novas aprendizagens essenciais e crítica das antigas metas curriculares, que considerava impossíveis de por em prática pela sua extensão e desadequação aos anos de escolaridade em que se aplicavam.

Desvalorização dos conteúdos

Mas não é só quanto aos conteúdos que a SPM manifesta a sua discordância. Há ainda o facto de a disciplina poder perder tempo no 2º e 3º ciclos (ao contrário do currículo em vigor, não é um definido um tempo mínimo) e uma forma de encarar o ensino que a sociedade entender ser prejudicial.

“Ao secundarizar os conteúdos em prol dos processos que insistentemente estabelece como prioritários – abordagens multidisciplinares, aprendizagens por projetos – assim como ao impor a ideia errada de que toda a aprendizagem deve ser feita em contexto, limita a autonomia e flexibilidade pedagógica dos professores”, escreve a SPM. E limita sobretudo o ensino da matemática: ao colocar “continuamente a tónica na prática, no aplicável e no concreto” dificulta a capacidade de abstração que a disciplina também requer.

Por estas razões, conclui, lamenta “veementemente e de forma pública este intempestivo e progressivo desmantelamento dos pilares em que se apoia a escola” e teme acredita que o “processo não cessar com brevidade trará consequências que levarão décadas a corrigir”.