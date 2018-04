Quatro turistas franceses resgatados na praia de Matosinhos

Equipa do Serviço de Salvamento Balnear de Matosinhos salvou, segunda-feira, quatro surfistas com idades entre os 26 e os 33 anos, Os turistas foram arrastados pela corrente e encontravam-se exaustos quando foram resgatados. Nenhum precisou de receber assistência

Quatro turistas franceses foram salvos pelas 10h40 pela equipa do Serviço de Salvamento Balnear (SSB) de Matosinhos, que patrulhava a costa por prevenção. Com idades compreendidas entre os 26 e os 33 anos, os surfistas foram arrastados pela corrente e encontravam-se exaustos e em dificuldade quando foram resgatados. Segundo Humberto Silva, a equipa do SSB reparou que os quatro surfistas, de um grupo de seis turistas, estavam a praticar surf sem acompanhamento, tendo-se “afastado para uma zona de corrente forte”.

“Apesar da maré vazia e ondulação pequena, a corrente estava muito forte e acabaram arrastados para uma uma zona crítica”, referiu ao Expresso Humberto Silva, que diz que a equipa estava atenta aos surfistas, não tendo sido necessário mobilizar para o local outros meios de socorro ou de emergência médica. O nadador-salvador adianta ainda que, embora exaustos, nenhum dos resgatados precisou de assistência médica, tendo todo o grupo abandonado a praia pouco depois.

Humberto Silva diz que os turistas eram naturais do interior de França e “se não era a primeira vez, seria a segunda que praticavam surf”.

O SSB de Matosinhos é o único no país a funcionar durante todo o ano, dado a praia urbana de Matosinhos ser uma das mecas do surf dos turistas que visitam o Porto e Matosinhos. Criado pela Câmara Municipal de Matosinhos em 2008, em colaboração com a Autoridade Marítima, o SSB procura garantir melhores condições de segurança nas praias do concellho, nomeadamente naquelas onde existe a presença regular de surfistas.

A equipa é composta por seis nadadores salvadores, duas moto4 adaptadas para salvamento balnear, uma pickup também adaptada para salvamento balnear e uma mota de água para intervenção rápida. Desde a sua criação, o SSB já foi responsável pelo resgate de mais de duzentas pessoas.