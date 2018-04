PCP promete iniciativa para “impedir regime paralelo” e “modernizar” setor do táxi

O PCP prometeu esta segunda-feira apresentar propostas para impedir um regime paralelo no transporte de passageiros e modernizar o setor do táxi, face ao veto do diploma que regula a atividade de multinacionais como a Uber.

"Com a devolução do diploma à Assembleia da República, abre-se uma nova possibilidade para reapreciar esta legislação, que contará com a iniciativa e contribuição do PCP", comunicou o gabinete de imprensa deste partido, numa nota enviada às redações.

O PCP pretende apresentar propostas para "apoiar a modernização do setor do táxi" e "impedir a existência de um regime paralelo e concorrencial ao do táxi, admitindo que as multinacionais possam intermediar a compra de serviços de táxi no quadro de uma lei do setor do táxi modernizada", lê-se na mesma nota.

Os comunistas querem "impedir a existência de dois regimes com regras diferentes para um mesmo serviço e uma mesma profissão, um com preço fixo, outro com preço livre, um exigindo uma determinada formação profissional outro contentando-se com menos, um com contingentes outro sem contingentes".

Outro objetivo do PCP é "reforçar um regime laboral que imponha a existência de contratos de trabalho e adote mecanismos que travem a sobre-exploração da força de trabalho".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou no domingo o regime jurídico de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataformas eletrónicas, que regula a atividade de empresas multinacionais como a Uber e a Cabify.

O diploma vetado tinha sido aprovado em votação final global no dia 23 de março, com votos a favor de PS, PSD e CDS-PP, a abstenção do PAN e votos contra de PCP, BE e "Os Verdes".

Numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, "o chefe de Estado solicita à Assembleia da República que mostre abertura para reponderar a mencionada solução".

Marcelo Rebelo de Sousa pede ao parlamento que vá "mais longe" na procura de um "equilíbrio no tratamento de operadores de transportes", regulando o transporte em veículo descaracterizado a partir de plataforma eletrónica "em simultâneo com a modernização da regulação dos táxis".