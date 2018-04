Mytaxi “agradada” com veto de Marcelo e disponível para “contribuir” para a modernização do sector

A mytaxi, empresa de serviços digitais de reserva de táxis, manifestou o seu agrado pelo veto do Presidente da República à lei que regularia a atividade das plataformas eletrónicas de passageiros. Em comunicado, a empresa considera que a sua promulgação “seria prejudicial para o sector do taxi, que passaria a estar claramente em desvantagem perante estas novas formas de transporte”.

A mytaxi lembra que “ao longo de todo o processo e perante as entidades competentes” sempre defendeu “a importância e a necessidade” de a regulamentação ser “simultânea ao debate da modernização do sector dos táxis”.

Para Pedro Pinto, diretor geral da mytaxi Portugal, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, “ao contrário de quem aprovou esta lei, teve em consideração os profissionais de um sector que é histórico”.

Sobre o que está em causa, adianta que a empresa concorda “com a maioria das medidas apresentadas pelas principais associações do sector às autoridades competentes”, destacando as que são consideradas as mais importantes: “a clarificação/atualização dos tarifários e a atualização da definição de contingentes por áreas geográficas, passando para uma lógica interconcelhos ou mesmo distrital”.

No comunicado, a empresa volta a mostrar sua disponibilidade para continuar a contribuir” para a discussão em torno da modernização dos táxis, processo que defende ter de “avançar já”. As novas plataformas “deveriam, no mínimo, estar equiparadas aos táxis”, adianta Pedro Pinto.