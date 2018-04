Veterinários e inspetores dos matadouros iniciam greve de uma semana

Médicos veterinários e auxiliares de inspeção voltam a reivindicar a criação de uma carreira de inspeção sanitária, exigência que, afirmam, vem sendo ignorada por sucessivos governos e coloca em causa a saúde pública

Trabalhadores da inspeção sanitária da Direção-geral de Alimentação e Veterinária começam, esta segunda segunda-feira, uma greve de seis dias pela melhoria das condições de trabalho e pela criação de uma carreira especial. Os grevistas, médicos veterinários e auxiliares de inspeção, exercem as suas funções em matadouros licenciados, garantindo que não circulem no mercado alimentos não seguros ao nível sanitário.

Segundo um comunicado divulgado, este domingo, pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, os trabalhadores exigem a criação de uma carreira de inspeção sanitária, reivindicação que “os sucessivos governos têm ignorado”.

“Não se aceita que o Governo, perante a falta de médicos veterinários no mapa de pessoal da Direção-geral de Alimentação e Veterinária, concretize um processo de descarada municipalização das competências e de precarização do trabalho de inspeção sanitária, pondo em causa a saúde pública”, refere a Federação.

No dia do anúncio da greve, a decorrer entre esta segunda-feira e 5 de maio, a Associação Sindical dos Funcionários da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) alerta para o “risco evidente” de serem colocados no mercado géneros alimentares não seguros.

Apesar da Apesar da “gritante falta de recursos humanos”, a Associação Sindical avisa ser “necessário que a ASAE esteja atenta a este fenómeno”, numa dupla vertente preventiva e repressiva”.