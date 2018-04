Calçar o lixo das nossas praias? Sim, é possível

O plástico recolhido nas praias está a ser utilizado para a confeção de calçado de verão, projeto de dois amigos minhotos que começou com o “sonho” de limpar o oceano, livrando-o de garrafas e restos de redes. Adriana Mano, uma das responsáveis do projeto Zouri, lembra que cada par de chinelos ou de sandálias incorpora entre 80 e 100 gramas de plástico. “Para que se perceba mais facilmente, estaremos a falar em cerca de oito ou dez garrafas”, refere.

Garrafas ou outro tipo de plástico, como restos de redes de pesca, que até aqui estavam a poluir as praias, vão a partir de agora passar a figurar em calçado amigo do ambiente e também dos animais. No calçado Zouri não entra qualquer produto animal, sendo as matérias-primas todas naturais, da cortiça à borracha, passando pela juta e por um material feito de folhas de ananás.

Adriana explica que tudo nasceu de um “sonho” que ela e o seu amigo António Barros foram acalentando nas suas idas habituais à praia em Esposende, onde tinham como ritual a recolha de plásticos e a conversa sistemática sobre a problemática da poluição por eles causada.

“Temos uma grande paixão pelo mar”, confessa. Começaram a pensar numa forma de estimular a remoção do plástico das praias e da sua reciclagem, utilizando-o na confeção de algum produto ambientalmente sustentável.

Como são ambos designers na área do calçado, a escolha foi quase inevitável. O passo seguinte foi “bater à porta” da Câmara de Esposende, para uma parceria ambiental. Em abril, aquela autarquia promoveu uma ação de limpeza das praias, tendo o plástico recolhido sido oferecido aos responsáveis do projeto Zouri. O plástico é depois triturado e fica pronto para “brilhar” no calçado. Agora o objetivo passa por ir alargando aquela parceria a outras câmaras do litoral.

Em termos técnicos, segundo Adriana, a grande dificuldade do projeto foi encontrar a fórmula para incorporar nas sandálias e nos chinelos o plástico, já que este “não é, de todo, material para calçado”. O obstáculo acabou por ser ultrapassado com a ajuda da Universidade do Minho, que conseguiu incorporar o plástico nas solas do calçado. O resto ficou nas mãos de Henrique Dias e de outros artesãos de Guimarães, a quem cabe dar forma ao calçado Zouri.

“Foi um desafio novo para a nossa oficina”, admite Henrique Dias, convencido que vão conseguir dar conta do recado. A já produziu chuteiras, especializou-se em calçado para grupos folclóricos e agora embarcou na filosofia da “slow fashion”, confecionando calçado amigo do ambiente, à venda a partir de maio. Na embalagem do calçado, constará a referência à praia que “contribuiu” com o plástico.