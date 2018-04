Bolhão muda de casa durante dois anos. Marcelo apadrinha mercado temporário na Baixa do Porto

Marcelo Rebelo de Sousa vai ao Porto acompanhar Rui Moreira na visita inaugural ao Mercado Temporário do Bolhão, que muda de casa, quarta-feira, de manhã, até 2020. O ponto de partida que marca o adeus ao velho Bolhão e o início da segunda vida do mais icónico mercado de frescos da Invicta será na porta de entrada do edifício original, inaugurado na década de 1940, no coração da Baixa, na Rua Fernandes Tomás.

O percurso de cerca de 200 passos que separa o emblemático Mercado do Bolhão do espaço provisório será feito a pé, aguardando-se depois que Marcelo Rebelo de Sousa e Rui Moreira façam uma visita guiada pelo Mercado Temporário do Bolhão, no centro comercial La Vie, que vai acolher a maioria dos comerciantes durante os dois anos de obras de requalificação do histórico imóvel municipal.

Dos 140 comerciantes em atividade no interior e exterior do Bolhão e que este sábado encerraram as bancas no velhinho mercado, 98 querem regressar à casa de origem após o restauro, 82 dos quais seguem para as instalações provisórias. O projeto de requalificação, adiado ao longo de quase três décadas, é da autoria do arquiteto Nuno Valentim, empreitada orçada em € 22,4 milhões, estando o arranque das obrar no interior do mercado agendadas para o maio.

A recuperação do velho espaço, uma das promessas de campanha de Rui Moreira em 2013 e que derraparam para o ciclo autárquico em curso, teve início há ano e meio, com obras no subsolo de desvio de um curso de água que atravessava o mercado, empreitada lançada pela empresa Águas do Porto. A intervenção nas fundações, destinada à criação de cave de armazenamento, foi concluída há seis meses, totalizando o total das obras € 25 milhões, financiada maioritariamente pela autarquia.

A derrapagem na intervenção que deveria ter arrancado em setembro de 2017 foi justificada na altura por Rui Moreira por querelas legais entre concorrentes à requalificação.

Em novembro, a Câmara do Porto revelou ter apresentado uma segunda candidatura a fundos comunitários para o investimento uma parcela da reabilitação do Bolhão no valor de € 7,4 milhões. O município pretende juntar este financiamento a uma primeira candidatura, já aprovada, que resultou na comparticipação comunitária de € 1,5 milhões.