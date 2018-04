Apps. Os dados são a alma do negócio

getty

Todos os dias utilizamos várias aplicações móveis, e o hábito tem vindo a intensificar-se, mas a maior parte das nossas escolhas digitais são feitas de forma quase automática. Sem pensar. Quando se abre uma app, e todos os dias recorremos a pelo menos 10 (com os números a triplicarem se estiver em causa a utilização mensal), poucos são os que pensam realmente em tudo o que revelam a cada toque do polegar no ecrã.

As empresas que controlam estes programas móveis recolhem dados das mais diversas formas, mesmo que por vezes haja a garantia de que tudo acontecerá de forma encriptada e sem a venda de dados a entidades terceiras. Nem sempre é assim, mas também já se provou ser impossível ler todos os termos e condições que surgem online. De acordo com um estudo feito na Carnegie Mellon University, em Pittsburgh, na Pensilvânia, seriam necessários 76 dias de leitura (ao ritmo de oito horas diárias) para ler tudo o que se aceita na internet. É perigoso assinalar que se concorda com algo que se desconhece, mas também é suposto (ou seria) que os dados pessoais estejam sempre protegidos. Não estão.

De pequenas empresas a gigantes tecnológicos, são inúmeras as empresas que armazenam informações dos seus clientes e há grupos que sabem (quase) tudo sobre aqueles que com eles interagem. Não são precisos muitos exemplos para perceber que a nossa existência digital é completamente rastreável. Mas vale a pena mostrar a realidade numa altura em que os jovens europeus se mostram mais abertos à troca de informações para terem acesso a serviços personalizados. De acordo com o estudo internacional “Observador Cetelem”, metade dos inquiridos não se importam de abdicar de alguma privacidade se essa trouxer benefícios. Os responsáveis pelas mais diversas aplicações sabem disso e também se servem dessa vontade.

UM ESPELHO DO QUE SOMOS

A quantidade de serviços concentrados em determinados grupos fazem com que estes se tornem autênticos ecossistemas digitais e a Amazon é um dos players que tem a escala e a diversidade a seu favor. Assim que se entra na loja online, todas as ações podem ser rastreadas — em nome de uma maior adequação dos produtos e publicidades apresentadas aos clientes —, mas a influência vai além deste supermercado em que tudo se encontra.

As preferências televisivas (ao usarmos a aplicação do Amazon Prime Video) ou musicais (se entrarmos no Amazon Music Unlimited) também contam para a equação, onde mais recentemente entraram os dispositivos caseiros, como o Amazon Echo. O aparelho doméstico controlado por voz (e que traz a assistente pessoal digital Alexa acoplada) terá acesso ainda a mais dados, num mundo cada vez mais conectado.

O mesmo se passa com o universo da Alphabet, que também tem uma divisão de tecnologia doméstica mas que é muito maior e mais abrangente do que isso. É nele que se inclui o gigante Google e o seu grupo de aplicações e serviços associados, a que é (quase) impossível fugir. É mais fácil tentar do que conseguir. Do motor de busca mais usado no mundo aos telemóveis com sistema operativo Android — passando pelo serviço de correio eletrónico Gmail, o serviço de mapas e GPS do Google Maps, os vídeos do YouTube ou pelo próprio browser Chrome que quase todos usam —, não é mesmo nada fácil fugir ao gigante. Nem impedi-lo de nos conhecer como nem nós nos conhecemos.

Haverá outras empresas que não saberão tanto, mas que ainda assim têm acesso a informação sensível. Da Uber e de outras plataformas de transportes, que sabem onde os seus clientes moram (é possível associar a palavra Casa a uma morada), às aplicações de desporto — muitas vezes associadas a relógios inteligentes que medem pulsações, monitorizam o sono e contam os passos, por exemplo —, não faltam exemplos de dados que são cedidos sem pensar.

O mesmo acontece nas redes sociais, até naquelas que foram fundadas com o objetivo primário de se tornarem uma ferramenta de partilha de mensagens que se autodestroem (como o Snapchat), e em aplicações de encontros onde não falta informação sensível. O que dizem as opções dos utilizadores do Tinder — quem se rejeita e aprova com o passar de um dedo no ecrã — pode querer dizer muito mais do que se julga divulgar, mas a verdade é só uma: tudo o que se faz deixa uma pegada digital. Nas últimas semanas, o problema da privacidade neste tipo de aplicações tornou-se mais grave quando se descobriu que o Grindr (uma app de encontros para gays, bissexuais e transexuais) tinha partilhado informação dos seus utilizadores sobre o VIH com empresas terceiras. O motivo? “Otimizar a aplicação”.

Parece cada vez mais óbvio que o comportamento online — ou os dados recolhidos na rede — é um negócio e são muitas as empresas que dependem dele para subsistir. A frase “se não estás a pagar é porque és tu o produto” tornou-se real, mesmo que na verdade a mercadoria sejam as nossas informações. É esse o negócio de muitas das aplicações gratuitas que os utilizadores descarregam para os telemóveis, numa economia que dependerá disso para se manter viável. É pelo menos essa a opinião da maior parte dos analistas. Quer seja através de um simples registo na app ou através do Facebook (são muitas as aplicações que contam com esta ferramenta para criar perfis), é quase certo que se terá de dar algo em troca quando tudo até aí é gratuito.

FOCO DE PREOCUPAÇÃO

De acordo com o “Global Web Index” do último trimestre de 2017, mais de um quarto da população mundial assume estar preocupada com a privacidade online, mas ainda são poucas as medidas que cada um toma para se proteger. Não há como fugir, reforçamos. Se há muito se diz que “não há almoços grátis”, agora é tempo de avisar que o wifi gratuito também é uma ilusão. Quando um novo utilizador se conecta com a rede sem custos, está a dar parte da sua privacidade em troca. O e-mail é o mais simples dos dados pedidos, mas há que ter em conta se também não está a ser solicitada a geolocalização. É considerada uma das informações mais sensíveis e são várias as vezes em que é uma condição de acesso, mesmo sem razão aparente.

Segundo o “Observador Cetelem 2017”, os portugueses estão hoje mais preocupados com a comunicação dos seus dados na internet do que no passado — 87% mostravam-se mais sensíveis à questão em 2017, contra os 64% do ano anterior — mas é óbvio que ainda há muito trabalho a fazer. Não é exclusivo da realidade nacional. O mesmo estudo, feito antes de o escândalo Cambridge Analytica rebentar, mostrava também alguns constrangimentos quanto à confiança online no espaço europeu. Metade dos inquiridos entre os 18 e os 35 anos diziam confiar na internet (a média era de 40%), enquanto a faixa entre os 50-75 anos acaba por mostrar-se mais cética (com apenas 35%). O ceticismo em relação às redes sociais é ainda maior do que em relação à internet no seu todo e só 36% dos jovens confiam nelas (a média é de 31%, e só 27% dos mais velhos lhes dão crédito).

A partilha de dados facilita a vida quotidiana — clicar em “iniciar sessão com Facebook” é mais prático do que preencher um formulário —, mas as notícias das últimas semanas fizeram com que a consciência em torno da falta de privacidade aumentasse. A organização sem fins lucrativos Tactical Tech é uma das entidades que se tem dedicado a estudar o papel da tecnologia no quotidiano e construiu um guia para reduzir a pegada de dados que todos deixam no mundo digital. São oito passos para seguir ao longo de uma semana e o guia completo está disponível na página da organização. À medida que se descobre mais sobre este mundo dos dados, fica-se com uma certeza: são mesmo eles a alma do negócio.