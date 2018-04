Temperatura na Europa subiu mais do que no resto do mundo

A Terra está a aquecer e os termómetros na Europa estão a subir mais do que no conjunto do planeta. Em 2017 a temperatura média no continente europeu esteve 0,8 graus Celsius acima da registada no período entre 1981 e 2010, o que equivale a mais 60% do que a subida registada globalmente (+0,5° C). Esta é a principal conclusão do relatório sobre o “Estado do Clima Europeu em 2017”, elaborado pelo sistema europeu de monitorização ambiental Copérnico e divulgado no início de abril.

“Nos últimos anos, a temperatura tem estado a acelerar de uma forma mais rápida na Europa do que no resto do mundo”, confirma ao Expresso Pedro Matos Soares, investigador do Instituto Dom Luiz, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL). O geofísico explica que quando se fala de alterações climáticas “não há explicações lineares”, mas podem apontar-se vários indicadores que contribuem para esta realidade: “A combinação da subida da temperatura do mar com a existência de menos gelo e neve na Europa pesa cerca de 60% neste cenário; e as emissões de gases de efeito de estufa e de aerossóis os restantes 40%”.

Mais de 30 anos de observações científicas permitem verificar que os glaciares europeus estão a descongelar em grande escala desde 1997. Só os glaciares alpinos perderam 34 metros de espessura e os do sudoeste da Escandinávia cerca de dois metros. “A neve e o gelo refletem a radiação solar e quando desaparecem a radiação passa a ser absorvida pelo solo, o que leva a um maior aquecimento da superfície atmosférica”, explica Pedro Matos Soares.

Como no verão o gelo já só cobre uma parte do Ártico, “dá-se um fenómeno de amplificação que leva a um aumento ainda maior das temperaturas acima do Círculo Polar Ártico”, esclarece Filipe Duarte Santos, geofísico e presidente do Conselho Nacional para o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CNADS). Esta maior subida no continente europeu por comparação com o resto do mundo deve-se também ao facto de o hemisfério Sul ter maior superfície oceânica, o que atenua o aumento da temperatura na atmosfera.

Os termómetros subiram em praticamente todos os países europeus em 2017, sendo as medições particularmente anómalas no arquipélago norueguês de Svalbard, na Ucrânia, no norte da Rússia e, sobretudo, no sudoeste da Europa onde registaram 1,7° C em média acima da norma na primavera e no verão por comparação ao período 1981-2010.

Sudoeste em destaque

“Os olhos da Europa na Terra” — como se autodenomina a rede Copérnico — detiveram-se especialmente sobre esta região. “O sudoeste da Europa é o hot-spot destas análises e este relatório vem corroborar o que já outros referiam tendo em conta o que as alterações climáticas podem significar em termos de mais secas, ondas de calor e problemas de saúde em países como Portugal e Espanha”, sublinha Pedro Matos Soares. E lembra: “Em Portugal tivemos duas ondas de calor no verão passado, e em França e Espanha ocorreram cinco.”

Na Bacia do Mediterrâneo os termómetros chegaram a ultrapassar os 40° C no verão e a onda de calor (a que deram o nome de “Lúcifer”) estendeu-se por mais de 40 dias. Na Croácia a temperatura máxima no verão chegou a 4° C acima da média e em Espanha a um máximo de mais 6° C face ao período de referência.

Fazendo zoom sobre o território português, o relatório reflete informação do Instituto Português de Meteorologia (IPMA) que indica que “a temperatura máxima do ar foi superior ao normal em todos os meses do anos”, tendo registado anomalias mais acentuadas na primavera e no outono (+4° C do que o normal). O boletim climatológico de 2017 do IPMA classifica 2017 como o segundo ano mais quente dos últimos 87 anos (atrás de 1997), com o nono verão mais quente (com uma temperatura média 1,4° C acima da verificada no período 1981-2010) e o terceiro mais seco desde 1931. No ano passado, registaram-se em Portugal sete ondas de calor (duas na primavera, duas no verão e três no outono).

Seca, fogos e CO2

A seca prolongada associada a elevadas temperatura, potenciou os grandes incêndios de junho e outubro em Portugal e no norte de Espanha, mas também em França, Itália, Grécia e nos Balcãs. Com os fogos houve um aumento de emissões de gases de efeito de estufa (GEE) nestes países. O relatório da rede Copérnico estima que tenham potenciado a libertação de 37 milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2), dos quais, segundo Filipe Duarte Santos, “se estimam oito milhões de toneladas originadas pelos incêndios em Portugal”.

Devido à seca, a produção hidroelétrica caiu 60% o que fez aumentar as emissões nacionais de GEE em 25% face a 2016, segundo contas da Zero feitas no início de 2018. Contudo, os contributos de Portugal para o aquecimento global são ínfimos no quadro global (representa 0,16% do total de emissões). Independentemente desse contributo, Portugal é dos países europeus que mais pode sofrer com as alterações climáticas tendo em conta a subida do nível do mar e os fenómenos extremos.

Cenários de futuro traçados pela equipa de Pedro Matos Soares (com base no cruzamento de milhares de dados recolhidos através do consórcio europeu Eurocordex) apontam para que, no final do século XXI, em Portugal, as temperaturas subam 6° C no verão, as estações do ano se diluam e as ondas de calor se estendam por mais de 40 dias. A probabilidade de acontecerem três a quatro secas como a de 2017 numa só década e de os incêndios serem ainda mais dramáticos fazem parte dos cenários traçados pelos cientistas. Porém, “continuamos a não ver um comportamento global que contribua para desacelerar as alterações climáticas”, lamenta Filipe Duarte Santos.