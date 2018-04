Porque dormimos cada vez menos e pior

Na véspera do primeiro alerta dormi perfeitamente. Nunca me foi difícil adormecer e sempre tive noites tranquilas, o que me parece hoje um milagre porque fazia quase tudo errado: passava longas horas de olhos postos no ecrã do telemóvel ou do computador, raramente fazia exercício físico e deitava-me quase sempre tarde. Não sei, sinceramente, quantas horas dormia em média: por vezes sete, outras seis, algumas — demasiadas — menos de cinco. Ao escrever isto, parece-me extraordinário que tenha sobrevivido este tempo todo sem tomar café ou qualquer outro tipo de ajuda para combater as noites mal dormidas. Na verdade, raramente me senti cansado. E muito menos imaginei que pudesse vir a ter um problema de sono.

O problema apareceu sem pré-aviso. A meio de uma noite deixei de respirar por uns segundos e acordei em sobressalto com a sensação de que iria morrer se não conseguisse apanhar ar bem depressa. Saltei da cama como uma mola, abri o estore, corri a janela e enfiei a cabeça de fora para sorver todo o oxigénio que conseguisse. Depois, fui à cozinha, bebi um copo de água e voltei a deitar-me. Durante uns dias, não voltei a pensar naquilo. Tentei convencer-me que talvez tivesse sido um pesadelo.

