“O que pedimos à Ryanair é muito básico. Está na lei”

Luciana Passos, presidente do Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil, conseguiu o feito inédito de juntar sindicatos de vários países numa guerra conjunta contra as condições de trabalho na Ryanair. Esta semana, foram seis os países europeus a reunir-se em Lisboa e a ameaçar com uma greve comum a desencadear no verão, em pleno pico do trânsito aéreo. Já depois do encontro, a Grécia juntou-se ao movimento que liga Portugal, Holanda, Espanha, Alemanha, Itália e Bélgica. O braço de ferro está a crescer. No dia 9 de maio, a Direção-Geral para as Relações de Trabalho convocou trabalhadores e empresa para uma tentativa de mediação. Luciana Passos acha que ainda há tempo para a Ryanair mudar de atitude.

Como e quando vai decorrer a greve europeia contra a Ryanair?

Não está ainda definido. A Ryanair tem até 30 de junho para uma mudança de postura. Não é possível que continue a não reconhecer as direções dos sindicatos como representantes do tripulantes, ou que mantenha os processos disciplinares absurdos contra quem não consiga atingir os objetivos de venda a bordo ou que continue a não aceitar baixas médicas...

Depois da greve, a empresa não mudou de atitude?

A Ryanair ficou de pensar. A empresa tem uma grande dificuldade em aceitar negociar com qualquer sindicato que tenha na sua direção elementos de outras companhias aéreas. Considera que são concorrentes?

A Luciana é de que companhia?

Eu sou da TAP. Nesta direção somos nove, nenhum da Ryanair. Houve eleições no ano passado e só haverá daqui a dois anos. Não vamos com certeza mudar nem os estatutos nem a direção só porque a Ryanair quer!

É condição para negociar?

É, sim. Estão a pensar que, eventualmente, podem negociar connosco se tivermos o estatuto de observador. Por amor de Deus! É uma ideia peregrina.

É assim em todos os países?

Exatamente e por isso nos juntámos. Tivemos ontem o contacto de um sindicato grego que se quer associar a este grupo de seis países. O movimento vai crescendo. Isto devia ser um alerta para a Ryanair, porque a empresa é a única a ser intransigente. O que queremos é muito básico. Está tudo na lei. É só cumprir.

Este é um problema das low-cost, ou só da Ryanair?

Esta é especial. Temos muitos tripulantes da Easyjet e nada disto se passa. Estamos a discutir normalmente a renovação do acordo de empresa. Tudo normal, muito correto e muito suave. É uma diferença do dia para a noite.

A greve, a avançar, pode durar mais de um dia?

Isso ainda terá de ser decidido entre todos. É uma medida drástica, muito complicada para todos e não gostaríamos de chegar até ali. A Ryanair tem dois meses para mudar uma postura que não tem cabimento.

Foi o seu sindicato a chamar a Inspeção do Trabalho durante a greve. O que espera dela?

Que verifique tudo o que há para verificar na Ryanair. Para ver as não-conformidades que existem e atuar. O que a Ryanair fez não pode passar sem uma penalização grande, porque num Estado de direito a lei é para cumprir. Não pode ser apenas uma “sugestão de lei” e depois uma empresa estrangeira age como quiser.

Há situações de fora da lei?

Sim, claro. Como é que não se aceita uma baixa médica? Como se pode pôr em causa um atestado médico, validado pela Segurança Social portuguesa? É um absurdo.

Têm queixas?

Temos. Mas as pessoas ainda têm muito medo. Esta greve foi a demonstração de que a deterioração das condições de trabalho se sobrepôs ao medo. Por isso avançaram. E vieram em massa associar-se e pedir-nos a nossa ajuda.

Estamos a falar de quantos trabalhadores da Ryanair em Portugal?

Cerca de 400 trabalhadores. Nesta altura temos cerca de 250 associados. Curiosamente, houve não-associados que também aderiram à greve.

O que fazem a essas queixas?

Encaminhamo-las para a ACT. Demos conhecimento de todas elas ao Ministério do Trabalho e aos grupos parlamentares.

Há processos no Tribunal do Trabalho?

Ainda não.

Uma greve europeia é inédita?

Sim. E pelo que falámos com os outros sindicatos, os problemas são os mesmos. Decalcados a papel químico. É tudo igual. Mas a sindicalização na Ryanair é uma coisa recente. Até porque nos contratos de trabalho que os tripulantes assinam — e são nulos, claro — há uma cláusula que os proíbe de aderir a sindicatos! Não podem também fazer qualquer ação industrial contra a empresa. Há muita coisa que não faz sentido nos contratos da Ryanair. Ninguém quer travar o crescimento da empresa. Mas tem de haver mínimos e a legalidade tem de ser cumprida. As leis são para se cumprir. E o Estado tem de fiscalizar e de regular. Não nos parece complicado.

LUCIANA PASSOS

É chefe de cabina da TAP e há três anos recusou seguir a orientação dada pela UGT para cancelar a greve contra o processo de privatização da companhia aérea portuguesa. Carlos Silva chegou a chamar-lhe “vaidosa, mentirosa e birrenta”. Luciana desvinculou-se do sindicato sem “qualquer receio de perder força” como independente de qualquer central.