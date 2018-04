Joan Miró de volta ao Porto, agora em forma de livros ilustrados

Ano e meio depois de ter aterrado em Serralves, Joan Miró volta a rumar ao Porto para desvendar pela primeira vez em Portugal, e pela segunda vez ao mundo, parte da sua coleção privada de livros raros ilustrados, assinados e numerados pela sua mão. A exposição de 13 obras, denominada "Formas Artísticas - Livros Ilustrados de Joan Miró", estará patente ao público, com entrada livre, até 30 de junho, na Lello, a livraria eleita pelo neto do pintor catalão, Joan Punyet Miró, a par da parisiense Shaskespeare and Company, como “um dos lugares mais fascinantes do mundo”.

A mostra, segundo Maria Bochicchio, testemunha “o diálogo interartístico do leitor apaixonado” Joan Miró com alguns dos seus amigos escritores e poetas, entre os quais se contam Pablo Neruda, René Char, Michel Leiris, Lise Deharme, André Frénaud, André Pieyre de Mandiargues ou José-Miguel Ullán. “São livros de cumplicidade a quatro mãos, com destaque para o intitulado 'Joan Mirá', edição de 1950, do poeta brasileiro João Cabral de Melo Neto, no qual os dois amigos experimentam técnicas inovadoras”, adianta a docente e investigadora da faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Maria Bochicchio, diretora cultural da Livraria Lello, afirma que a obra de Miró é inseparável da sua relação com a literatura, “grande fonte de inspiração, sobretudo a poesia”, que reinterpretava através de gravuras e litografias, tendo alguns livros em exposição contado com a colaboração do editor, poeta e artista plástico Pierre André Benoit.

A ideia de revelar parte dos livros ilustrados do arquivo privado de Joan Miró surgiu quando o neto esteve em Serralves, em novembro do ano passado, a apresentar o livro de sua autoria "Miró & Music", historiador de arte, poeta, administrador da Successió Miró e vice-presidente da Associação para a defesa da Obra de Miró. “Ficou muito entusiasmado de poder expor esta faceta menos conhecida do avô”, refere Bochicchio, que lembra que esta é a primeira vez que este acervo de livros ilustrados será exposto em Portugal e a segunda a nível mundial, após terem estado patentes ao público numa mostra na Alemanha.

Amanhã, pelas 17h, será a vez de Joan Punyet Miró reapresentar na Livraria Lello "Miró & Music", obra-revelação da ligação do avô às músicas que o acompanharam ao longo da vida, desde os tempos de Barcelona, passando por Paris, até Palma de Maiorca, onde reuniu uma coleção de discos muito eclética. No evento estará o crítico de arte Bernardo Pinto de Almeida, cabendo a intervenção musical a João Guimarães, da Orquestra Jazz de Matosinhos.