Infarmed vai ou não vai para o Porto? Rui Moreira volta a escrever ao ministro da Saúde

A anunciada mudança do Infarmed de Lisboa para o Porto pode estar comprometida, se a direção da Autoridade Nacional do Medicamento persistir em não colaborar com o Grupo de Trabalho de 20 especialistas, liderado por Henrique Luz Rodrigues e nomeado pelo ministro da Saúde, para elaborar um relatório com propostas e cenários de deslocalização do regulador do medicamento a 1 de janeiro do próximo ano.

Apesar de quinta-feira, numa reunião de emergência, em Lisboa, o ministro da Saúde ter garantido a Luz Rodrigues, ex-presidente do Infarmed, que a partir de agora haveria “maior colaboração e alinhamento” na preparação do dossier de deslocalização por parte dos resistentes, o Grupo de Trabalho, após reunião plenária, ontem, em Faro, voltou a alertar, por escrito, Adalberto Campos Fernandes que “a subsistirem as atuais condições tal compromete a exequibilidade do Relatório, sem prejuízo de o Grupo de Trabalho proceder à entrega do dossier detalhado de todas as ações que foram desenvolvidas”.

Face aos entraves sentidos pelo Grupo de Trabalho e que levaram Henrique Luz Rodrigues a ponderar demitir-se, quinta-feira, Rui Moreira, que publicamente tem optado por se manter em silêncio para “evitar pressões”, voltou a escrever ao ministro da Saúde, “a dar conta da sua preocupação em relação ao assunto“, adiantou ao Expresso fonte da autarquia. O autarca terá alertado ainda Adalberto Campos Fernandes que os portuenses não entenderão se a mudança for boicotada por atitudes centralistas e falta de colaboração com a tutela.

No documento do Grupo de Trabalho a que o Expresso teve acesso, os peritos referem ainda que a dificuldade na elaboração relatório final, previsto para 30 de junho, se deve aos “constrangimentos que ao longo de quatro meses comprometeram indubitavelmente o alcance do desiderato”. O Grupo de Trabalho que integra médicos, farmacêuticos e economista manifestou ainda total apoio às preocupações do coordenador do grupo.

Na missiva, o Grupo de Trabalho queixa-se de “reiterado incumprimento” na colaboração “de organizações ou serviços do Ministério da Saúde que devem prestar toda a colaboração que lhe for solicitada”, conforme determina o despacho ministerial que viabilizou a transferência do Infarmed. A direção do Infarmed rejeita, contudo, as acusações de falta de informação ao Grupo de Trabalho. Segundo o Jornal de Notícias, Maria do Céu Machado, em comunicado interno, refere que dos 33 pedidos feitos pelo Grupo de Trabalho apenas falta responder a dois.