Bactérias hospitalares letais vão ter vacina

Cientistas anunciam novas vacinas. Infeções sem tratamento por falta de antibióticos eficazes vão poder ser prevenidas

A crescente ameaça de vírus, bactérias e fungos resistentes aos antimicrobianos, deixando a medicina moderna sem armas eficazes, começa a ter uma solução. Os maiores laboratórios estão a responder ao apelo da Organização Mundial da Saúde e já há avanços: estão em desenvolvimento vacinas para matar os agentes antes mesmo de provocarem a infeção.

Em plena Semana Europeia da Vacinação, ficou a saber-se que há uma aposta no fabrico de vacinas contra duas das bactérias na origem da maioria das mortes por infeções contraídas nos hospitais. Os agentes clostridium difficile e o perigoso staphylococcus aureus resistente à meticilina — MRSA, com mais de nove mil casos mortais por ano na União Europeia, vão ter de enfrentar uma arma nova e poderosa.

O anúncio, feito pelo gigante Pfizer, é um passo importante para tentar desenhar um ‘plano B’ contra a crescente resistência aos antimicrobianos, um problema grave no Serviço Nacional de Saúde. Os dados mais recentes publicados no final do ano passado indicam que em 100 portugueses internados, 7,8 sofreram uma infeção associada à prestação de cuidados de saúde, um valor superior à média europeia.

Além das vacinas contra as duas poderosas bactérias, estão também a ser criadas imunizações contra o vírus sincicial respiratório, responsável, por exemplo, pelas bronquiolites infantis; e o streptococcus B, na origem de infeções bacterianas graves, como septicemia, em grávidas e recém-nascidos. No pacote de novidades, há também testes para um novo método de fabrico de vacinas para a gripe. O método está sob segredo industrial mas vai passar por criar a vacina a partir de uma molécula sintética como a maioria dos fármacos, permitindo dispensar a utilização, delicada e demorada, de embriões de galinhas.

Investigador sénior no desenvolvimento de vacinas, Stephen Lockhart explica que as imunizações agora em desenvolvimento terão um grande impacto na redução da mortalidade, sobretudo por infeções hospitalares, mas reconhece que toda a indústria farmacêutica está igualmente empenhada em desenvolver vacinas contra o cancro. Neste caso particular, serão vacinas para tratamento, na área da imuno-oncologia, e não para prevenção. “Não é realista pensar numa única vacina capaz de prevenir o cancro, porque o cancro são muitas doenças”, explica Lockhart.

O perito explica que na área oncológica estão a ser seguidos dois caminhos de pesquisa: “Um para chegar a uma vacina com vírus que introduz antigenes no tumor e dá genes extra às células T para combaterem o cancro e outro a uma vacina que introduz um vírus que mata o cancro diretamente, libertando os antigenes e reforçando a resposta imunológica do doente.” Não há previsões sobre a chegada ao mercado.

Sobre vacinas para prevenir tumores, o futuro não é promissor. O cancro é multifatorial, dificultando a identificação do alvo a abater. Existem duas vacinas preventivas de cancro, que têm origem viral comprovada: contra os vírus do papiloma humano e da hepatite B, na origem dos cancros do colo do útero e do fígado, por exemplo.

