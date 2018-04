Alfie morreu. Pai do bebé revela que o seu gladiador ganhou asas

O bebé britânico Alfie Evans, de 23 meses, que tinha uma doença neurológica degenerativa e cujos pais travaram uma batalha judicial para o tratarem em Itália, morreu este sábado, informou o seu pai, Tom Evans.

Numa mensagem colocada na rede social Facebook, Tom Evans escreveu: “O meu gladiador ganhou o seu escudo e as suas asas às 02h30 ... absolutamente desconsolado.“. Os pais de Alfie tinham tentado, sem sucesso, que a justiça britânica os autorizasse a levar a criança para Itália.

O bebé tinha uma doença neurológica degenerativa incurável e os médicos britânicos diziam que qualquer tratamento adicional era fútil, mas os pais pretendiam levá-lo para um hospital em Itália, onde seria mantido em suporte de vida. Na quarta-feira, o juiz Andrew McFarlane, do Supremo Tribunal de Londres, tinha declarado que todos os recursos interpostos separadamente pelos pais – que beneficiavam do apoio do Papa e do Governo italiano – seriam rejeitados.

A batalha judicialentre os pais de Alfie e os médicos, que durou meses, teve intervenções do Papa Francisco e das autoridades italianas, que apoiaram as pretensões da família de que o filho recebesse tratamento num hospital do Vaticano, concedendo-lhe a cidadania italiana.

Os médicos que trataram Alfie no Hospital Pediátrico Alder Hey, em Liverpool, referiam que o bebé estava num “estado semivegetativo”, em resultado de uma doença degenerativa do cérebro que não conseguiram identificar com precisão, que a sua atividade cerebral era reduzida e que era inútil proceder a mais tratamentos.

Na segunda-feira passada, o Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano anunciou ter concedido a Alfie a cidadania italiana. Segundo a lei britânica, é comum os tribunais intervirem quando pais e médicos discordam quanto ao tratamento de uma criança doente. Em tais casos, os direitos da criança têm primazia sobre o direito dos pais a decidir o que é melhor para os filhos.