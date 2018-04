Conselheiros recomendam que dadores da PMA sejam contactados devido ao fim do anonimato

Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida reage ao chumbo do Tribunal Constitucional e faz pedido aos centros de PMA

Na primeira reunião depois do chumbo do Tribunal Constitucional, o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA) manifestou preocupação e dúvidas sobre as normas chumbadas pelos juízes.

A maioria prende-se com o fim do anonimato. O CNPMA recomenda mesmo aos centros de PMA que contactem os dadores para saber se estão disponíveis a concretizar a dádiva. E a esclarecer a quem faz os tratamentos agora que o anonimato já não está garantido.

“Em ambos os casos, todas as manifestações de vontade devem ser expressas por escrito no documento ‘Estipulações posteriores à assinatura do CI - janeiro 2017’”, lê se num comunicado.

Entre as dúvidas, o CNPMA pergunta qual deve ser o destino a dar aos embriões criopreservados produzidos com recurso a gâmetas de dadores anónimos; destino a dar aos embriões criopreservados para os quais foi prestado consentimento para doação anónima a outros beneficiários; destino a dar aos gâmetas criopreservados doados em regime de anonimato. E pergunta qual é a “compatibilização do direito das pessoas nascidas com recurso a gâmetas ou embriões doados em regime de anonimato com o direito dos dadores à manutenção do sigilo quanto à sua identidade civil legalmente consagrado à data da doação?”.

Os conselheiros consideram que o acórdão causa uma “discriminação injustificada entre pessoas já nascidas de dádivas recolhidas em Portugal e as provenientes de países em que vigora o regime de anonimato dos dadores”. E que a decisão do TC levará a uma “redução significativa dos potenciais dadores com repercussões negativas para os beneficiários”. Pergunta ainda quais são as Consequências sobre as autorizações de importação já concedidas pelo CNPMA.