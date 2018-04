Português suspeito de matar duas pessoas na Suíça

Cidadão de nacionalidade portuguesa é suspeito de ter disparado mortalmente sobre uma mulher e um jovem. Os vizinhos suspeitam de crime passional

Um cidadão português de 49 anos é suspeito de matar duas pessoas na Suíça. O crime aconteceu ao fim da tarde da passada quarta-feira, em Payerne, na Suíça. As vítimas mortais são uma mulher e um jovem e há suspeitas de que o crime tenha sido motivado por ciúmes.

Fontes apresentadas pelo jornal suíço "20 ´Minuten" dizem que se ouviram entre 20 a 30 tiros e que as escadas estavam cheias de balas. A polícia chegou ao local às 18h30 e descobriu os corpos nas escadas do prédio. A zona onde o crime ocorreu foi evacuada, motivando ainda a suspensão do funcionamento da estação de comboios próxima do local, entre as 19h e as 20h15.

O atirador, de nacionalidade portuguesa, tinha licença de porte de arma. A polícia ainda não prestou declarações sobre a arma usada nem se o suspeito estava sobre o efeito de álcool ou drogas. Há indícios de que uma das vítimas e o atirador tivessem uma relação familiar. Os vizinhos dizem que já não é a primeira vez que o alegado casal discutia.

Segundo o jornal "24 heures" o suspeito entregou-se na noite de quarta-feira e foi aberta uma investigação do caso.