Obama vai ao Porto em julho para uma conferência

Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos da América, será o principal orador na “Climate Change Leadership Porto 2018 Summit”, marcada para o dia 6 de julho no Coliseu do Porto, soube o Expresso junto de fonte da organização.

O 44º Presidente dos EUA deverá alertar para os impactos e desafios suscitados pelas mudanças climáticas na agricultura. O objetivo da cimeira, na qual participa também Mohan Munasinghe, vencedor do Prémio Nobel da Paz em 2007, está muito centrado nas alterações climatéricas, até pelo seu impacto na evolução das sociedades.

Os organizadores consideram indispensável lançar esta discussão, desde logo pelas consequências para a economia e as estruturas de produção, com particular incidência na agricultura.

Obama desloca-se ao Porto a convite da Advanced Leadership Foundation, é uma estrutura sem fins lucrativos, com escritórios em Washington, Madrid e uma representação no Porto, presidida por Adrian Bridge. Tem desenvolvido ações na América Latina no âmbito da economia verde e lançado vários projetos destinados a novas gerações.

A cimeira de 6 de julho, durante a qual será lançado o "Porto Protocol", é uma conferência internacional cujo objetivo central é encontrar soluções práticas e testadas, umas a curto, outras a longo prazo, destinadas a contribuir para que o setor agrícola consiga encontrar defesas para as consequências das mudanças climáticas.

Há, neste momento, uma grande preocupação no setor agrícola, desde logo porque as mudanças de clima estão a desencadear alterações significativas nas temperaturas médias, na precipitação ou a provocar episódios cada vez mais recorrentes de clima extremos.

Barac Obama tem revelado grandes preocupações por esta temática, ao longo do seu mandato pronunciou-se várias vezes sobre as vantagens da economia verde, e declarou já, durante a U.N. Climate Change Summit, que "há uma questão que definirá os contornos deste século de forma mais dramática do que qualquer outra, e essa é a ameaça urgente e crescente de um clima em mudança".

Outros oradores confirmados neste cimeira são, além de Mohan Munasinghe, físico, académico e conomista do Sri Lanka, vencedor do Prémio Nobel da Paz em 2007; Irina Bokova, ex- Directora geral da UNESCO, e Juan Verde, Presidente da Advanced Leadership Foundation.