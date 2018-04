Ministro da Saúde desbloqueia impasse na deslocalização do INFARMED para o Porto

Adalberto Campos Fernandes mantém a confiança política no líder do grupo de trabalho que prepara a deslocalização do INFARMED para o Porto em janeiro de 2019. Henrique Luz Rodrigues ponderou demitir-se

O ministro da Saúde comprometeu-se esta quinta-feira a acelerar o processo de deslocalização do INFARMED para o Porto, tendo assegurado a Henrique Luz Rodrigues uma “maior colaboração” de todos os envolvidos no processo. Embora a reunião de emergência solicitada pelo líder do grupo de trabalho nomeado pelo Governo para preparar a mudança de sede do regulador do medicamento tenha sido a dois, Adalberto Campos Fernandes garantiu que, a partir de agora, os entraves vão ser desbloqueados por parte do conselho diretivo do INFARMED.

“Para já, o impasse foi desbloqueado e as dúvidas resolvidas”, afirma ao Expresso Henrique Luz Rodrigues, que refere que o trabalho de preparatório de deslocalização dos serviços do INFARMED vão retomar a sua atividade normal. O ex-presidente da entidade reguladora do medicamento optou por não individualizar quem são os resistentes ao processo de mudança responsáveis pelo impasse no grupo de trabalho, embora sem negar que “existiam condicionamentos”.

Luz Rodrigues prefere olhar para a frente, confirmando que o problema que o levou a equacionar a demissão foi “desbloqueado esta quinta-feira” e que os responsáveis pelo INFARMED terão manifestado ao ministro da Saúde “total empenho” no processo. “O que me foi transmitido é que haverá um alinhamento de todas as partes em agilizar a mudança”, refere o responsável pelo grupo de 27 colaboradores.

Henrique Luz Rodrigues adianta ao Expresso que ao grupo de trabalho foi pedido para avançar com um dossier técnico de impacto económico e recursos humanos, nomeadamente ao nível social na deslocalização dos trabalhadores. Para o efeito, foram pedidos inquéritos anónimos aos funcionários do INFARMED, tarefa para qual “é necessária a colaboração do conselho diretivo do INFARMED, que nem sempre se revelou disponível”.

Em novembro, logo após o Ministério da Saúde ter anunciado a intenção na mudança do regulador do medicamento para o Porto, Maria do Céu Machado manifestou reservas por parte do INFARMED na mudança, tendo alertado que a deslocalização levaria à perda de milhões de processos.