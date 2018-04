Líder do grupo de trabalho da mudança do Infarmed para o Porto pondera demissão

Henrique Luz Afonso queixa-se de “entraves e dificuldades” no processo e aguarda uma reunião urgente com o Ministério da Saúde

O presidente do Grupo de Trabalho para a deslocalização do INFARMED para o Porto estará a ponderar a demissão por alegada falta de colaboração da direção da entidade reguladora do medicamento, avançou ao Expresso fonte próxima do processo.

A informação é contudo relativizada por Henrique Luz Rodrigues, ex-presidente do INFARMED, que lidera o processo de transferência para o Porto. “A deslocalização está a sofrer dificuldades”, diz, sem precisar de quem parte o bloqueio. Ao que o Expresso apurou, a inércia estará a ser provocada pela “falta de vontade do Grupo de Trabalho e parcialmente por parte do Ministério da Saúde, mas sobretudo devido à falta de colaboração do regulador do medicamento”.

Henrique Luz Afonso aguarda uma reunião com o Ministério da Saúde urgente, referindo “ainda acreditar” que o problema se resolva. “O processo tem sofrido dificuldades e entraves, embora a minha vontade é que os problemas sejam desbloqueados”.

Embora a Câmara do Porto não integre o Grupo de Trabalho, fonte da autarquia avançou ao Expresso que «não é parte do problema» e que o executivo municipal tem colaborado ativamente no processo de deslocalização, reafirmando que o Porto tem todas as condições para sediar o INFARMED. Ao que o Expresso apurou já foi apresentado ao Ministério da saúde e ao Grupo de Trabalho um estudo de viabilidade económica

Esta notícia surge um dia depois de ter sido divulgado que mais de 30 profissionais daquele organismo, a maioria farmacêuticos, estão a concorrer à Agência Europeia do Medicamento (EMA). O regulador europeu vai sair do Reino Unido para a Holanda devido ao ‘Brexit’ e os técnicos portugueses preferem mudar de país a mudarem de cidade.

A decisão de transferir o Infarmed para o Porto foi conhecida no final do ano passado, depois de a cidade ter perdido a corrida para receber a EMA, e está sob o escrutínio de quase 30 especialistas. O relatório do grupo de trabalho, criado pelo ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, terá de ser entregue no final de junho e a Comissão de Trabalhadores pede “que a decisão final seja tomada até ao mês seguinte porque a espera cria instabilidade, que destrói o funcionamento de qualquer organização”.