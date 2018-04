Comissão Europeia “não exige” que ligação entre Évora e Mérida seja de alta velocidade

A Comissão Europeia “não exige” que a secção entre Évora e Mérida, que vai fazer parte da infraestrutura ferroviária principal da Rede Transeuropeia de Transportes, seja de alta velocidade. No entanto, esta quinta-feira, o porta-voz da Comissão sublinhou também que apesar de não existir essa exigência, a ligação entre as duas cidades tem de cumprir “determinados padrões de desempenho”.

“Contrariamente a alguns relatos e alegações, a Comissão não exige que esta secção seja de alta velocidade. Todavia, o direito da União exige que a infraestrutura ferroviária principal da Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T), à qual pertence a secção Évora-Mérida, cumpra determinados padrões de desempenho, incluindo a eletrificação total e a execução do Sistema Europeu de Gestão do Tráfego Ferroviário (ERTMS) e no que se refere ao comprimento dos comboios, à carga por eixo e à velocidade da linha”, referiu um porta-voz da Comissão. “É agora tempo para executar e produzir resultados.”

Esta quinta-feira, a Comissão anunciou que iria avançar com o comboio “de alto desempenho para mercadorias” entre Évora e Mérida, sendo que não está previsto qualquer investimento atual em comboio de alta velocidade para passageiros. Segundo o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, o “projeto inicialmente pensado teria três linhas, duas delas estariam dedicadas à alta velocidade de passageiros e uma à ferrovia de mercadorias”, mas a “linha que está em implementação agora desse projeto maior é a ferrovia de mercadorias”.