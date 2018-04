Técnicos do Infarmed fogem para a Holanda

É um efeito adverso da anunciada deslocalização do Infarmed de Lisboa para o Porto: mais de 30 profissionais, a maioria farmacêuticos, estão a concorrer à Agência Europeia do Medicamento (EMA). O regulador europeu vai sair do Reino Unido para a Holanda devido ao ‘Brexit’ e os técnicos portugueses preferem mudar de país a mudarem de cidade.

A juntarem-se aos candidatos a emigrantes, há mais de 20 funcionários que pediram mobilidade para outros institutos do Estado. As mais de 50 tentativas de fuga entre os 350 profissionais do Infarmed acontecem quando a mudança não está ainda decidida e põe em causa a continuidade do trabalho. “As equipas já são reduzidas e a saída de elementos terá um grande impacto. É muito difícil fazer a substituição porque são áreas muito específicas e que requerem pessoas com grande experiência. São precisos três anos para que um novo elemento seja autónomo”, explica um representante dos trabalhadores.

Para complicar mais a situação, o Infarmed vai ter em breve de dar resposta a 25% a 30% dos processos até agora tratados pela EMA no Reino Unido. E a tarefa será para manter durante todo o período de transição da agência para a Holanda. “No curto prazo, teremos de assegurar também estas avaliações de medicamentos para que possam entrar no mercado. Toda a atividade tem repercussões no sector dos medicamentos, das farmácias e dos dispositivos médicos, pondo em causa a segurança e a saúde pública”, acrescenta o técnico.

A decisão de transferir o Infarmed para o Porto foi conhecida no final do ano passado, depois de a cidade ter perdido a corrida para receber a EMA, e está sob o escrutínio de quase 30 especialistas. O relatório do grupo de trabalho, criado pelo ministro da Saúde, terá de ser entregue no final de junho e a Comissão de Trabalhadores pede “que a decisão final seja tomada até ao mês seguinte porque a espera cria instabilidade, que destrói o funcionamento de qualquer organização”.