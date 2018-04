50 pessoas de 10 aldeias vão aprender a enfrentar o fogo

A primeira aula é já no sábado, em Coimbra. Aprender a “interpretar o comportamento do fogo e a identificar os sinais e as regras de segurança” para proteger as suas aldeias faz parte do sumário do dia, adianta ao Expresso Domingos Xavier Viegas, diretor do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais (CEIF) da Universidade de Coimbra. É a sua equipa, em articulação com a Associação de Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande e a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que vai fornecer a primeira de quatro ações de formação a um grupo de 50 pessoas de 10 aldeias da zona do Pinhal Interior.

Foto Ana Baião

“É muito importante trabalharmos de baixo para cima”, ou seja junto das pessoas que vivem nos meios rurais mais fustigados pelos incêndios, defende Xavier Viegas, sublinhando que “assim se tornam as casas mais resilientes e as aldeias mais seguras”.

A formação do próximo sábado integra os programas 'Aldeia Segura' e 'Pessoas Seguras', apresentados pelo Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no início de abril. Aliás, o ministro estará presente no início desta formação, que decorre no laboratório do CEIF, na Lousã.

Estes programas envolvem cerca de seis mil aldeias de 189 municípios. Mas na formação do próximo sábado vão estar representadas apenas 10 comunidades que integram o primeiro projeto de Aldeias Resilientes, nascido por iniciativa da Associação de Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande em parceria com a Aprosoc - Associação de Proteção e Socorro, em novembro passado.

“É impossível ter um bombeiro em cada comunidade e a população tem de tomar as rédeas da sua autoproteção”, lembra Nádia Piazza, reforçando a importância deste tipo de projetos. O objetivo é identificar líderes locais para funcionarem como “oficiais de segurança” de cada aldeia, transmitindo avisos à população em caso de incêndio, dizendo-lhes o que fazer na hora certa e organizando a evacuação se necessário.

Foto Ana Baião

“Não há risco zero”

“Quem vive na floresta tem de ter a consciência de que vive numa área inflamável e deve saber como se proteger”, sublinhou o canadiano Kelvin Hirsch ao Expresso, quando em março visitou as áreas ardidas em Portugal e participou em várias palestras para partilhar as experiências do programa canadiano FireSmart Communities.

Hirsch faz parte da bolsa de peritos internacionais que está a ser criada pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF). Em entrevista ao Expresso lembrava então que “é impossível atingir o risco zero de incêndios, mas o risco pode ser diminuído” quando se tornam as comunidades mais resilientes aos incêndios, usando materiais menos inflamáveis nas casas e gerindo os combustíveis em redor destas.

O protocolo assinado no início de abril pela ANPC e pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANPC) prevê dotar as 'aldeias seguras' de sinalética e 'kits' de autoproteção. Os líderes locais, com a ajuda das juntas de freguesia e dos municípios, deverão inventariar locais de refúgio e pontos de água, assim como dotar a comunidade de equipamentos de comunicação e primeira intervenção em caso de fogo.