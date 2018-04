Vila Velha de Ródão alerta para a “degradação” da rede da Altice e exige melhorias

O presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão exigiu à Altice a melhoria da cobertura da rede móvel no concelho, cuja “acentuada degradação” levanta preocupação ao nível da segurança com o aproximar da época crítica de incêndios.

Em comunicado enviado esta terça-feira à agência Lusa, o presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira, explica que enviou um ofício à operadora de telecomunicações e à Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), no qual alerta para os problemas relacionados com a quebra de comunicações no concelho, reportados inúmeras vezes, sem que tenham sido resolvidos.

“A persistência destas ocorrências, para além dos elevados transtornos que diariamente causam aos utilizadores da rede móvel, coloca-nos também sérias preocupações no domínio da segurança”, afirma.

O autarca realça ainda a aproximação da época crítica dos incêndios e a extensa área florestal do concelho, cerca de 70% da sua área total.

“Acresce ainda a existência de um polo industrial com empresas de significativa dimensão, a fiabilidade da rede móvel é absolutamente crítica para o estabelecimento da comunicação visando assegurar a segurança das pessoas e bens”, sustenta.

Neste âmbito, solicitou à Altice que concretize, com a maior brevidade possível, as medidas necessárias para repor e garantir a qualidade das comunicações móveis, que, segundo o autarca, no decorrer do último ano, sofreu “uma acentuada degradação” da qualidade do serviço, “com quebras significativas nas comunicações e falhas na cobertura”.