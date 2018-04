Toxicodependência no Bairro do Aleixo, no Porto, é semelhante à vivida nos anos 90

A comparação foi feita pelo coordenador do Centro de Respostas Integradas do Porto Ocidental, Júlio Roque, que alertou para a existência de uma “realidade catastrófica” de toxicodependência naquele bairro na cidade do Porto

O coordenador do Centro de Respostas Integradas (CRI) do Porto Ocidental, Júlio Roque, alertou esta terça-feira no parlamento para a existência de uma "realidade catastrófica" de toxicodependência no Bairro do Aleixo, semelhante à vivida nos anos 90.

O coordenador do CRI falava no âmbito de uma audição pública a um conjunto de entidades na Comissão de Saúde, requerida pelo BE e PCP, sobre a estratégia de redução de riscos e minimização de danos e sobre os problemas inerentes à atual estrutura orgânica de prevenção, tratamento e redução de riscos associados a dependências.

"Na década de 90 tínhamos uma realidade catastrófica na cidade do Porto, com consumidores endovenosos sem qualquer cuidado, onde a questão do HIV e da tuberculose era uma realidade, hoje essa realidade é similar. Há um mês fui ao bairro do Aleixo e deparei-me com a encosta em frente à torre do Bairro do Aleixo cheia de tendas onde estavam consumidores, idêntico à década de 90. Já houve duas mortes de doentes com tuberculose no bairro do Aleixo", denunciou Júlio Roque.

O coordenador do CRI do Porto Ocidental apontou a dificuldade de "interligação com os cuidados primários" na região norte do país como uma das principais causas para a situação que se vive, nomeadamente, no Bairro do Aleixo.

"No passado tínhamos maior facilidade de interligação com os cuidados primários no norte. Tínhamos uma rede nos centros de saúde de administração de programas de substituição com metadona em toda a região norte, tínhamos um protocolo com a ARS Norte. Hoje se quisermos colocar um doente numa Unidades de Saúde Familiar (USF) pode não ser possível porque a USF não tem contratualizada uma resposta dessa natureza", explicou.

O coordenador acusou ainda o Governo de estar a "enganar" os profissionais enquanto "assistem ao desaparecimento da qualidade" no serviço.

"Dizer agora que vão aprofundar a integração nos cuidados de saúde primários é uma falácia, estão a enganar-nos. É fundamental que o atual Governo tome uma decisão, que tem vindo a adiar", apontou.