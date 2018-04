TC chumba barrigas de aluguer e já informou Parlamento

Tribunal Constitucional já votou o acórdão sobre as barrigas de aluguer e comunicou a decisão à Assembleia da República. Apesar de não terem enviado o texto, os magistrados fizeram saber que vão chumbar algumas normas

O acórdão do Tribunal Constitucional sobre as barrigas de aluguer foi votado esta terça-feira. Os juízes comunicaram à Assembleia da República que decidiram chumbar algumas normas, soube o Expresso junto de fontes parlamentar. A decisão deve ser libertada hoje ou quinta-feira.

Num comunicado acabo de publicar no site do Tribunal Constitucional, depois da notícia ter sido avançada pelo Expresso. lê-se que a lei das barrigas de aluguer, vulgarmente conhecida como barrigas de aluguer, "só por si, não viola a dignidade da gestante nem da criança nascida em consequência de tal procedimento nem, tão-pouco, o dever do Estado de proteção da infância". No entanto, os juízes decidiram que se "encontravam lesados princípios e direitos fundamentais consagrados na Constituição."

Tal como o Expresso adiantou este sábado,o problema não é com a lei em si, mas com a forma como feita. Uma das normas vetadas foi o facto de não haver uma possibilidade de arrependimento para a gestante. "A limitação da possibilidade de revogação do consentimento prestado pela gestante de substituição a partir do início dos processos terapêuticos de PMA (...) impedindo o exercício pleno do seu direito fundamental ao desenvolvimento da personalidade indispensável à legitimação constitucional da respetiva intervenção na gestação de substituição até ao cumprimento da última obrigação essencial do contrato de gestação de substituição, isto é, até ao momento da entrega da criança aos beneficiários (violação do direito ao desenvolvimento da personalidade, interpretado de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, e do direito de constituir família."

O Expresso sabe que o acórdão é grande e denso, tendo muitas declarações de voto vencido. Num ponto terá havido unanimidade, a de que regulamentação da lei tem de passar pelo Parlamento e não pode ser feita por decreto do Governo.

O Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida autorizou, a 13 de abril, o segundo casal a fazer gestação de substituição, vulgarmente conhecida como 'barriga de aluguer'. Trata-se do segundo casal com autorização para fazer os tratamentos de fertilidade.

Nesse dia, outro processo foi aprovado liminarmente e a documentação seguiu agora para a Ordem dos Médicos (OM) que tem um prazo máximo de 60 dias para se pronunciar.

Até ao momento, foram celebrados dois contratos de gestação de substituição. E sete processos estão em fase de avaliação: a quatro foi pedida informação adicional; um processo foi encaminhado para a OM, onde estão mais dois casos à espera de parecer.