Presidente do Conselho Deontológico dos Jornalistas considera “legítima” divulgação dos interrogatórios a Sócrates

A presidente do Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas (CD) disse ao Público esta terça-feira que considera “legítimas” as reportagens realizadas pela SIC na qual são reveladas imagens dos interrogatórios da Operação Marquês. Para São José Almeida, que diz falar a título pessoal, as imagens mostraram “aspetos do processo de relevante interesse público”. O processo da Operação Marquês já não está em segredo de Justiça mas o Ministério Público (MP) já fez saber que irá abrir um inquérito à publicação dos vídeos gravados durante o interrogatório aos arguidos do processo. “Embora o processo em causa já não se encontre em segredo de justiça, a divulgação destes registos está proibida, nos termos do art.º 88.º n.º 2 do Código de Processo Penal, incorrendo, quem assim proceder, num crime de desobediência (artigo 348.º do Código Penal)”, referiu o MP numa resposta à Lusa.

José Sócrates, antigo primeiro-ministro, é um dos arguidos e já mostrou o seu desagrado com a publicação dos conteúdos, constituindo-se assistente do inquérito aberto pelo MP. Ainda assim, a presidente do CD mantém a sua posição: “As gravações são oficiais e chegaram às mãos dos jornalistas. Ainda que haja aspetos que possam suscitar dúvidas por assumirem contornos que raiam o voyeurismo, é inegável que as reportagens divulgaram aspetos do processo de relevante interesse público e são legítimas”.

O antigo primeiro-ministro está acusado de três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, nove de falsificação de documentos, 16 de branqueamento de capitais e três de fraude fiscal qualificada. A acusação diz que o antigo primeiro-ministro recebeu cerca de 34 milhões de euros entre 2006 e 2015 a troco de favorecimentos de interesses do ex-banqueiro Ricardo Salgado no GES e na PT, bem como por ter garantido a concessão de financiamento da Caixa Geral de Depósitos (CGD) ao empreendimento Vale do Lobo, no Algarve, e por ter favorecido negócios do Grupo Lena.

Do seu lado, São José Almeida tem outros jornalistas e comentadores de assuntos da atualidade. João Miguel Tavares, cronista do Público - onde também é jornalista a própria presidente do CD -, considera que o interesse coletivo, neste caso, está acima do individual: “Quando olhamos para as reportagens da SIC, onde são expostas pessoas a serem interrogadas, eu não tenho dúvidas de que essa opção atenta contra os interesses daqueles indivíduos. A questão está em saber se o interesse coletivo o justifica. Que aquelas reportagens acrescentaram muito à informação disponível na sociedade portuguesa não me parece que haja dúvidas”, escreveu. Já a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, afirmou após divulgação das imagens dos interrogatórios que a mesma “constitui crime”.

Quem critica a divulgação dos interrogatórios, que a SIC começou por revelar tendo a CMTV feito o mesmo pouco depois, argumenta que é essencial preservar não só a privacidade de todos os cidadãos como também que estas imagens “condenam” Sócrates perante a opinião pública antes de um Tribunal ter proferido o veredicto.

Além de Sócrates, estão acusados o empresário Carlos Santos Silva, amigo de longa data e alegado testa-de-ferro do antigo primeiro-ministro; Ricardo Salgado, o ex-presidente do BES; os antigos administradores da PT Henrique Granadeiro e Zeinal Bava, entre outros.