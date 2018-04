Esta quarta-feira há “revolução” junto às Portas de Ródão

Um grupo de ambientalistas integrados no movimento proTejo organiza esta quarta-feira uma manifestação contra a deposição temporária das lamas do Tejo num terreno rústico integrado no Monumento Natural das Portas de Ródão. “25 de Abril é dia de celebrar a revolução de 1974 e a defesa do Tejo e desta área protegida”, sublinha Manuel Costa Alves, dirigente da associação local “As Romãs Também Resistem”. A concentração está marcada para as 16h30 no local em causa.

O terreno de cinco hectares, denominado “Barroca da Senhora”, foi alvo há uma semana de tomada de posse administrativa. As proprietárias estão contra e argumentam tratar-se de “uma área protegida classificada como uma das Maravilhas de Portugal”.

O regulamento do Monumento das Portas de Ródão proíbe a deposição ou vazamento de resíduos na sua área. Porém, o Ministério do Ambiente invocou “o manifesto interesse público e nacional” para naquele terreno montar um estaleiro “temporário” e nele colocar cerca de 30 mil metros cúbicos de lamas (originadas pela indústria da celulose) atualmente depositadas no fundo do rio Tejo. Só na zona envolvente ao emissário submarino de Vila Velha de Ródão (que evacua os esgotos da Celtejo e de outras indústrias locais) estima-se a existência de 12 mil m3 de lamas.

Técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente, do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e da EPAL estiveram esta semana no local a fazer o levantamento topográfico e a marcar as árvores a abater. “O senhor ministro disse que só iam ocupar um dos cinco hectares, mas já identificaram cerca de 200 árvores para abater, entre as quais azinheiras e oliveiras para ali colocar o monstro [estaleiro]”, critica Manuel Costa Alves.

Há uma semana, numa deslocação a Vila Velha de Ródão, o ministro do Ambiente alegou que se tratava de “um terreno praticamente sem coberto vegetal”, mas que iriam seguir um parecer do ICNF “que identifica quais as espécies que devem ser protegidas e determina as horas em que se pode operar para proteger algumas aves e morcegos”.

João Matos Fernandes explicou então aos jornalistas que as lamas seriam “sugadas do rio, depositadas, numa primeira fase, em sacos que vão estar pousados numa tela impermeabilizada e dali retirados assim que estiverem secos”. Posteriormente serão levadas para um aterro de resíduos banais, já que “não contêm substâncias perigosas”. Segundo o ministro, a intervenção “não ultrapassará de forma alguma um ano" e, findo o prazo, o terreno será devolvido aos proprietários.

Matos Fernandes justificou a tomada de posse administrativa da "Barroca da Senhora" por não ter sido alcançado um acordo com os proprietários: "Foi solicitado o dobro para alugar o terreno durante um ano. Não chegámos a acordo e, por isso, avançou-se com a requisição do terreno". Pela ocupação, o Ministério do Ambiente vai pagar uma indemnização aos proprietários de €37.131.

A coproprietária do terreno Raquel Lopes argumenta que “sempre” esteve “contra a instalação de um estaleiro de lamas nesta área protegida” e que ali “gostaria era de ver erguido um centro de interpretação ambiental”. A engenheira silvicultora manifesta dúvidas sobre a legalidade da forma como foi efetuada a tomada de posse do terreno por, alegadamente, não ter sido feita "qualquer vistoria antes da investidura da posse de bens" e pelo facto de "o ICNF ter emitido um parecer sem ter ido previamente ao local”.

A empreitada de remoção de lamas envolve um investimento estimado em €1,5 milhões de euros, com recurso ao Fundo Ambiental.

As associações ambientalistas Zero e Quercus consideram “ilegal” a deposição de lamas junto ao Monumento das Portas de Ródão e temem que a operação em curso “acarrete riscos ambientais” numa zona protegida e em leito de cheia.

Contudo, o Ministério do Ambiente defende que “a intervenção em causa não inclui atividades interditas pelo regime legal” desta área protegida e que “é o único terreno que reúne cumulativamente um conjunto de características indispensáveis à prossecução da operação programada”, designadamente a área disponível, a cota face ao rio, a topografia, a proximidade da zona a intervencionar e as acessibilidades.